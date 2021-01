Lintforter Basketballer: Enttäuscht und erleichtert zugleich

Patrick Wittich (am Ball) hat in seiner Basketball-Karriere noch nie so lange aussetzen müssen wie seit März 2020.

Kamp-Lintfort Seit vergangenen März hat Basketball-Zweitregionalligist BG Lintfort nicht mehr gespielt. Das findet Forward Patrick Wittich krass.

Kamp-Lintfort​. Seit seinem achten Lebensjahr spielt Patrick Wittich Basketball. „Es ist wirklich krass, wie lange wir schon pausieren müssen. Solch eine lange Zeit ohne meinen Sport hatte ich noch nie. Und ich fürchte, es wird noch bis März oder April so sein“, sagt der 29-jährige Small Forward der BG Lintfort angesichts der immer noch andauernden Corona-Pandemie weltweit.

Pause könnte über ein Jahr dauern

Seit März 2020 gab es kein Punktspiel mehr für den Zweitregionalligisten. Eine Saisonaufnahme ist für den kommenden März angepeilt. „Ich sehe aber noch nicht, dass es wirklich so kommt“, betont Wittich im Gespräch mit dieser Redaktion und fürchtet damit, dass die Basketballpause das komplette Jahr überschreiten könnte.

Der Lintforter steckt wie die meisten seiner Mitspieler wegen der Corona-Zwangspause im Zwiespalt. „Wenn eine Woche vor dem geplanten Start und nach einer ordentlichen Sommervorbereitung die Saison verschoben wird, ist man enttäuscht. Wir waren aber auch froh zugleich. Wer soll die Verantwortung für Familie und Beruf übernehmen, wenn man sich beim Sport doch ansteckt?“, fragt sich Wittich.

Beruf und Familie gehen vor

Der 29-jährige Lintforter ist Referendar an einem Kempener Gymnasium. Der Sport kommt wahrlich nicht an erster Stelle. „Natürlich gibt es auch in unserer Liga Vereine, die den Spielern etwas bezahlen. Bei der BGL sind wir allerdings Hobbysportler, die Mitgliedsbeiträge an den Verein zahlen. Deshalb steht bei Gefahr wie eben dieser Pandemie die Familie und der Beruf im Fokus, nicht der Sport.“

Die Zwangspause kommt Wittich im finalen Referendariatsjahr als Lehrer für Mathematik und Physik nicht ungelegen. Dazu kuriert er mit Rückentraining einen Bandscheibenvorfall aus. Die sportliche Aktivität im Winter beschränkt sich auf Spaziergänge mit dem Hund. „Das darf sich 2021 aber gern ändern“, betont der Basketballer.