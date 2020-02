Manfred Wranik und Kevin Hanebeck bleiben in Schwafheim

Fußball-Bezirksligist SV Schwafheim macht auch in der kommenden Spielzeit mit seinem Trainer Manfred Wranik und Co-Trainer Kevin Hanebeck weiter. Die Zusammenarbeit wurde mit dem Verein verlängert. Dies gilt ligaunabhängig. Wranik ist seit Sommer 2013 und damit aktuell in seiner siebten Saison beim SVS, war in dieser Zeit Spieler, Co-Trainer und Cheftrainer. Hanebeck ist mit einem Jahr Unterbrechung sogar bereits seit 2011 im Verein.

...seinem Co-Trainer Kevin Hanebeck. Foto: Oleksandr Voskresenskyi / FUNKE Foto Services

Schwafheims sportlicher Leiter Kevin Krämer erklärt: „Manfred und Kevin verkörpern den SV Schwafheim wie niemand anderer. Wir freuen uns, dass der gemeinsame Weg über die Spielzeit hinaus fortgesetzt wird. Uns war es zum jetzigen Zeitpunkt wichtig ein Zeichen zu setzen und die Planungen für die kommende Spielzeit weiter voranzutreiben. Auch wenn der Fokus ganz klar auf den Klassenerhalt gerichtet ist, laufen die Planungen für die kommende Spielzeit auf Hochtouren. Neben dem Trainerduo hat auch der Großteil des aktuellen Kaders seine Zusage für die neue Spielzeit gegeben.“

Wranik sagt im Namen des Trainerduos: „Das war für uns eine relativ schnelle und einfache Entscheidung. Wir sind schon einige Jahre in Schwafheim und fühlen uns hier pudelwohl. Ausschlaggebend war für uns auch die Zusage von vielen Spielern. Deswegen haben wir gesagt, dass wir ligaunabhängig weitermachen, gehen aber davon aus, dass wir nächste Saison weiter in der Bezirksliga spielen.“