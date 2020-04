Meerfeld verliert seinen Käpt’n und seinen Knipser an Goch

Am Niederrhein. Fußball-Bezirksligist Viktoria Goch wird mit Blick auf die kommende Spielzeit personell gleich zweimal in Moers fündig. Ungeachtet der aktuell unbestimmt andauernden Spielpause will sich das Team um Gochs Trainer Daniel Beine weiter verstärken. Mit Jan Pimingstorfer und Jonathan Brilski vermeldet der Verein bereits die Neuzugänge Nummer sieben und acht. Beide werden vom FC Meerfeld zur Viktoria wechseln.

Goch unterstreicht so seine ehrgeizigen Ambitionen mit einem anvisierten Aufstieg in die Landesliga bis spätestens 2022.

Jan Pimingstorfer verlässt Meerfeld ebenfalls. Foto: NRZ

Mit Jonathan Brilski verlieren die Meerfelder nicht nur einen gestandenen Akteur an Goch, sondern auch ihren Mannschaftskapitän an den Liga-Konkurrenten. Als Führungsfigur geht der 22-Jährige unter FC-Coach Thomas Geist in seinem vierten Jahr in Meerfeld voran – derzeit im Abstiegskampf. Dabei bringt er seine Stärken vorwiegend auf der zentralen Position im defensiven Mittelfeld ein, ist aber auch in der Innenverteidigung einsetzbar. „Jonathan Brilski bringt eine starke Mentalität sowie hohe Einsatzbereitschaft und jede Menge Qualität mit, um den Gegner intensiv zu beackern“, analysiert sein neuer Trainer Daniel Beine die Vorzüge.

Für ein gänzlich anderes Aufgabengebiet wird Offensivmann Jan Pimingstorfer geholt. Pimingstorfer, der wie sein Mannschaftskamerad Brilski in Uedem wohnt, kommt in der laufenden Bezirksliga-Spielzeit bereits auf zehn Tore und ist damit der treffsicherste Schütze des abstiegsbedrohten FC Meerfeld. Beine spricht von einem vielseitigen Offensivakteure, der mit viel Geschwindigkeit weiß, wo das Tor steht. „Wir wollten uns unbedingt deutlich breiter aufstellen in Sachen Torgefahr“, so Beine.