Am Niederrhein. Die Austragung der olympischen Spiele in Tokio ist unwahrscheinlich. Das Corona-Virus stoppt die hiesigen Athleten Marc Leske und Isabell Werth.

Marc Leske sitzt auf dem Trockenen. Genau wie alle anderen Ruderer vom Bundesstützpunkt Dortmund. „Der Stützpunkt ist dicht“, sagt der Moerser Weltklasseruderer. Training, Wettkämpfe, Qualifikationen, Weltcups – alles abgesagt. Dafür sorgt das Corona-Virus.

Im vergangenen Herbst hatte Marc Leske mit rund 26 Top-Ruderern aus Deutschland bei den „internen Lektionen“ das Unternehmen olympische Spiele in Angriff genommen. Anfang März blieben davon 16 Ruderer für die unterschiedlichen Boote übrig. Der Moerser war dabei. „Sicher war bis dahin nur, dass ich nicht im Achter sitzen werde“, sagt er. Doch der Vierer und Zweier musste noch besetzt werden – und sich vor allem noch für die Sommerspiele in Tokio qualifizieren, die von Freitag, 24. Juli, bis Sonntag, 9. August ausgetragen werden sollten.

Doch am Ende wurde das Trainingslager der Ruderer in Portugal abgebrochen, die Athleten der Nationalmannschaft ruckzuck zurückgeholt. Eigentlich sollte sich das Team im italienischen Gavirate vorbereiten. Doch das wurde schon wegen des Corona-Virus verlegt. Marc Leske glaubt nun nicht mehr daran, dass die olympischen Spiele in diesem Jahr überhaupt ausgetragen werden.

Kanada schickt keine Athleten

„Kanada hat bereits gesagt, dass sie keine Athleten schicken werden. Ich weiß, dass der australische Ruderverband ebenfalls ernsthaft darüber nachdenkt, niemanden nach Tokio zu entsenden“, so der Moerser. „In Deutschland sind die Athletenvertreter dafür, die Spiele zu verschieben.“

Nichts anderes würde Sinn machen für den vor knapp anderthalb Monaten 24 Jahre alt gewordenen Hochleistungssportler. „Ich würde die Spiele sogar auf 2022 verschieben, und alle würden bei Null anfangen“, spricht der Moerser das Dilemma mit den Qualifikationen an, die nun nicht mehr ausgetragen werden können. „Der Weltcup I im italienischen Sabaudia vom 10. bis 12. April ist abgesagt. Der Weltcup II Anfang Mai im italienischen Varese auch. In Luzern sind es im Mai die olympischen Nachqualifikationen und der Weltcup III.“ All die Absagen erreichten ihn in wenigen Tagen. Marc Leske gibt allerdings auch zu, dass eine komplett neue Olympiaqualifikation für den deutschen Ruderverband und die deutschen Boote von Vorteil wäre. Da gab es in dieser Saison doch einiges an Luft nach oben.

Damit die Ruderer auf alle Eventualitäten vorbereitet sind, hat der Verband den Kadermitgliedern Ergometer für zu Hause mitgegeben. Marc Leske ist allerdings nach Moers gereist, weil der Maschinenbau-Student noch nicht einmal etwas für die Universität machen kann. Die ist auch dicht. „Und hier bei meinen Eltern habe ich ein Ergometer, was ich dann nutze“, sagt er und rudert auf der Stelle verharrend von der Terrasse in den Garten hinaus – oder zurück ins Haus.

Für den Moerser wäre die Absage dennoch ein schwerer Schlag. „Die Vorbereitung auf die olympischen Spiele sind das härteste Training, was ich bislang mitgemacht habe“, sagt der Weltmeisterschaftserfahrene Ruderer. Er wollte unbedingt dabei sein, wenn die Spiele eröffnet werden. Aber nicht um jeden Preis. Auch wenn Olympia immer etwas ganz besonderes ist.

Dressurreiterin Isabell Werth im vergangenen Jahr bei der CHIO in Aachen auf Bella Rose. Foto: Rolf Vennenbernd / dpa

Auch noch für die Rheinberger Weltklassedressurreiterin Isabell Werth. Obwohl Tokio für die in Issum geborene sechsfache Olympiasiegerin mittlerweile bereits die sechsten olympischen Spiele gewesen wären.

Isabell Werth gehört zu den deutschen Weltklassesportlern, die sich seit längerem wegen der Corona-Epidemie für eine Verlegung der Olympischen Spiele aussprechen. „Stand jetzt ist es ein realistisches Szenario, dass die Spiele in Tokio nicht in diesem Herbst, sondern erst 2021 stattfinden“, sagt sie. Die 50-Jährige hatte IOC-Präsident Thomas Bach und die japanische Regierung schon in der vergangenen Woche aufgefordert, die Sportler nicht länger im Unklaren zu lassen.

„In den kommenden vier Wochen sollten die Entscheidungsträger uns Athleten doch bitte eine nachvollziehbare Alternative aufzeigen“, meint die Rheinbergerin, deren Alltag weiter ausgefüllt ist. „Das Tagesgeschäft geht weiter. Ohne die Turnier-Teilnahmen habe ich jetzt mehr Zeit, um mich um die jüngeren Pferde zu kümmern.“ Natürlich beschäftigt sich die Pferdesportlerin auch weiter intensiv um ihre Championatspferde. Mit Intervalltraining sollen Bella Rose oder Weihegold ihre körperliche Fitness beibehalten.

Auf ihrem Hof in Rheinberg hat Isabell Werth ihre Angestellten angewiesen, Abstand untereinander zu halten. „Wir haben hier viel Platz. Da kann man sich gut aus dem Weg gehen.“ Ihren Mitarbeitern sagt Isabell Werth immer wieder, „ruhig und besonnen“ zu bleiben.

Weitsicht im Interview

Und bereits im vergangenen Juli, zu ihrem 50. Geburtstag, sagte sie in einem Interview mit dem Nachrichtensender n-tv zur Planung Richtung der Spiele in Tokio: „Wir alle wissen, was in einem solchen Zeitraum an Unvorhersehbarem passieren kann, deshalb bin ich da sehr demütig und sehr abwartend.“

Und sehr weitsichtig, wie sich nun herausstellt.