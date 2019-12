Moerser Nachwuchs glänzt in Bocholt, aber nicht in Esslingen

Moers. Auf zwei internationalen Turnieren ist der Fechtclub Moers vertreten. Die Jüngsten überzeugen in Bocholt, die Routiniers patzten in Esslingen.

Licht und Schatten sah der Fechtclub Moers auf zwei Turnieren. Während sich Nils Fabinger und Niklas Stieren beim 6. Esslinger Burg-Cup, U23 European Circuit dem europäischen Nachwuchs stellten, trafen die jüngeren FCM-Florettfechter in Bocholt ebenfalls auf eine internationale Konkurrenz. Linus Kleffmann trat in der Altersklasse U11, Laureano Mehner und Justus Kleffmann in der U13 sowie Emmanuel Hagene und Henrik Barby in der U15 an.

Der Esslinger Burg-Cup beim baden-württembergischen SV Esslingen ist noch ein junges Aktiven-Ranglistenturnier, bei dem es aber auch um Punkte auf der U23-Rangliste des europäischen Fechtverbandes EFC geht. Doch da konnte das Moerser Duo nicht viel ausrichten.

Der erst 17-jährige Nils Fabinger, an Position 30 gesetzt und der ein Jahr ältere Niklas Stieren, 64. der Setzliste, hatten nicht viel zu bestellen. Stieren zog zwar nach zwei Siegen aus den sechs Gefechten in der Vorrunde in die 128er-K.-o.-Runde ein, doch dort war mit 2:15 gegen den Italiener Tommaso Aillo Endstation. Fabinger hatte in der Vorrunde fünfmal gejubelt, überstand per Freilos die erste K.-o.-Runde, musste sich aber schließlich in der Runde der besten 64 Fechter dem Belgier Timothy Navas ohne Fortune mit 14:15 geschlagen geben. „Da war eigentlich mehr drin“, war Markus Tenbergen, Vorsitzender beim FC Moers, nicht zufrieden mit dem Ergebnis.

Bronze für Henrik Barby

Anders bei den jüngeren FCM-Mitgliedern in Bocholt. Emmanuel Hagene und Henrik Barby zogen bei der U15 gemeinsam in die K.-o.-Runde ein, Barby mit einem Freilos. Hagene bekam es schließlich mit dem Niederländer Koen Vrijburg, den er mit 15:4 schlug. Der Münsteraner Leander Heitmann hatte dann mit 9:15 das Nachsehen, und Emmanuel Hagene stand im Viertelfinale seinem Vereinskollegen Henrik Barby gegenüber. Der hatte sich in der 16er-Runde gegen Tom Wilmsmeyer, ebenfalls aus Münster, mit 15:8 durchgesetzt. Und im vereinsinternen Duell gewann Barby nun mit 15:10. Doch im Halbfinale war gegen den Briten Tomi Fric bei 11:15 Feierabend. Barby holte sich Bronze und Hagene wurde Achter.

In der U13 zogen Laureano Mehner und Justus Kleffmann ebenfalls in die K.-o.-Runde ein. Dort flog Kleffmann nach zwei gewonnenen Gefechten im Viertelfinale gegen den Niederländer Miro Arias de Bles mit 6:10 raus. Mehner, nach einer fehlerfreien Vorrunde mit einem Freilos im ersten K.-o.-Gefecht, kam bis ins Halbfinale, wo er allerdings dem Niederländer Cedric van den Berg mit 4:10 unterlag. Erneut gab es für den FC Moers mit Laureano Mehner einen dritten, und mit Justus Kleffmann einen achten Platz.

Dieses Ergebnis konnte am Ende schließlich nun noch Linus Kleffmann in der Altersklasse U11 toppen. Und das tat er auch in seinen drei Gefechten. Nach 10:5 gegen Timo Hüwe vom TB Burgsteinfurt und 10:4 gegen Joos Fahrendorf von der TG Münster stand er dem Quernheimer Meo Schmitz im Finale gegenüber. Mit 10:3 holte sich das Moerser Talent den Turniersieg.

Der Moerser Trainer Matthias Neuhaus war dann auch richtig zufrieden mit dem FCM-Nachwuchs.