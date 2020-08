Moerser SC: Veit Bils/Lukas Salimi vergeigen Generalprobe

Moers. Aktuelle und ehemalige Volleyballspieler vom Moerser SC tummeln sich beim Beachvolleyball im Sand von Holzwickede. Aber nur mit mäßigem Erfolg.

Beim Beachvolleyball-A-Turnier in Holzwickede standen sich gleich in der ersten Runde zwei Duos mit Beteiligung vom Volleyball-Zweitliga-Team Moerser SC gegenüber. Veit Bils trat mit Partner Lukas Salimi an. Das junge MSC-Duo wollte dieses Turnier als Generalprobe für die westdeutschen U19-Meisterschaften nutzten und trafen frühzeitig auf MSC-Ass Chris Carter, der mit Tobias Beuker eine Mannschaft bildete. Bils/Salimi mussten sich mit 8:15 und 9:15 geschlagen geben. Auch weil Carter gerade bei der Blockarbeit einen Sahnetag erwischt hatte.

Doch das junge MSC-Duo hatte Glück, kam mit einem Freilos in die nächste Runde. Dort wartete mit Markus Köppke ein ehemaliger MSC-Akteur. Und auch der setzte sich mit seinem Partner Matthias Michno gegen Bils/Salimi durch. Am Ende hieß es 17:15, 7:15, 12:15. Damit wurde das MSC-Team Neunter. Wobei eine sprichwörtlich vergeigte Generalprobe stets für eine perfekte Premiere sorgt.

Das wird sich am Sonntag im rheinischen Brühl zeigen. Bils/Salimi zählen jedenfalls zu den Favoriten bei der westdeutschen U19-Meisterschaft. Stärkste Rivalen dürften der Solinger Niklas Held an der Seite des Düsseldorfers Max Lübbert sein. Auch wenn Bils/Salimi gegen die vor zweieinhalb Wochen in Brühl bei einem A-Turnier knapp gewonnen haben.