MSV und Schalke: Diskussionsrunde mit Schacht und Neururer

Am Niederrhein Was ist beim MSV Duisburg und bei Schalke 04 los? Am Freitag diskutieren Dietmar Schacht und Peter Neururer im Live-Podcast drüber.

Am Niederrhein. Wenn schon am Niederrhein nur noch auf der professionellen Ebene der Fußball rollen darf in Corona-Zeiten, dann wird über die beliebteste Sportart in Deutschland wenigstens intensiv diskutiert. Die Volksbank Niederrhein, die den Sport bekanntlich breit unterstützt und auch ein Gönner des Volleyball-Zweitligisten Moerser SC ist, bietet dafür am kommenden Freitag ein Forum. Das Unternehmen hat sich für einen Livestream mit Dietmar Schacht und Peter Neururer zwei Fußball-Urgesteine aus dem Ruhrpott ans Mikrofon geholt.

Am Freitag (8. Januar) sprechen der ehemalige Bundesliga-Defensivarbeiter Schacht und Kult-Trainer Neururer von 19 bis 20.30 Uhr über den Fußball. In gewohnt offener, klarer und pointierter Manier. Dabei wird „Didi“ Schacht, ehemals für den MSV Duisburg und den FC Schalke 04 in den 80er- und 90er-Jahren als Abräumer unterwegs, auch aus seinem Buch „Der Kämpfer – Schicht im Schacht“ einige Passagen vorlesen.

20 Bücher von Dietmar Schacht werden verlost

Unter allen Zuschauern und Zuhörern werden während der Sendung 20 handsignierte Bücher des ehemaligen Fußballprofis verlost. Es gibt auch die Möglichkeit, interaktiv mitzudiskutieren – vorrangig über die in der 3. Liga schwächelnden Zebras und die Königsblauen, die am Tabellenende der Bundesliga derzeit um den Klassenverbleib fürchten müssen.

Die sicherlich kurzweiligen 90 Minuten sind am kommenden Freitag ab 19 Uhr auf der Homepage der Volksbank unter www.volksbank-niederrhein.de zu verfolgen. Der Abend wird von Volksbank-Chef Guido Lohmann moderiert.