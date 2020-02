Nach zweimal Gelb-Rot ist das Freundschaftsspiel vorbei

Am Niederrhein. Fußball-B-Ligist TuS Rheinberg empfängt den Nachbarn TuS Xanten aus der A-Liga und verlässt nach 81. Minuten den Platz. Wegen zweimal Gelb-Rot.

Es sollte ein Testspiel sein, ein Fußball-Freundschaftsspiel zwischen dem TuS Rheinberg und dem TuS Xanten. Doch der Ausgang dieses Derbys wird nun vor dem Kreissportgericht verhandelt.

TuS Rheinberg – TuS Xanten Spielabbruch beim Stand von 3:3 (2:1). Nachdem die Rheinberger Mannschaft aus der Kreisliga B in der Partie gegen den Tabellenführer der Kreisliga A aus Xanten schon eine Gelb-Rote Karte für Firouz Rashou in der 76. Minute erhalten hatten, waren sie nach der zweiten Gelb-Roten Karten gegen Serhat Karabulut – beide Gelben Karten gab es wegen Unsportlichkeit in der 43. und 81. Minute – nicht mehr bereit, das Spiel fortzusetzen und verließen den Platz, weil sie sich vom Schiedsrichter benachteiligt behandelt fühlten. Nun wird dieses Freundschaftsspiel juristisch abgepfiffen.

Bis zum Abbruch war es ein ausgeglichenes Spiel, bei dem der spätere Gelb-Rot Sünder Serhat Karabulut zweimal sowie Abdul Kader Aabido einmal für die Gastgeber getroffen hatte. Neben einem Eigentor von Rheinbergs Tarik Mustafa trafen für den A-Ligisten aus Xanten Niklas Bücken und Luca Franz Joachim Binias.