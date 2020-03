Neukirchen-Vluyner mit Wettkampf-Premiere beim Primo-Cup

Neukirchen-Vluyn. 14 Kinder der SG Neukirchen-Vluyn sind erfolgreich beim Primo-Cup vom TuS 08 Rheinberg dabei. Auch wenn es für einige der erste Wettkampf ist.

Wenn der TuS 08 Rheinberg zum Primo-Cup einlädt, lässt sich der Turnwettkampf-Nachwuchs der SG Neukirchen-Vluyn nicht lange bitten. Denn dieser Mannschaftswettkampf im Gerätturnen ist für Jungen und Mädchen der Jahrgänge 2008 und jünger ausgeschrieben und bedeutet für viele der kleinen Teilnehmer und Teilnehmerinnen die Wettkampf-Premiere. Was bei fast allen für mächtig viel Aufregung sorgt.

Geturnt wird in drei Altersklassen am Bock oder Kasten, am Reck, Schwebebalken oder Turnbank und am Boden. Dementsprechend groß ist die Aufregung. Die SG-Turnabteilung schickte gleich vier Mannschaften mit insgesamt 13 Mädchen und einem Jungen ins Rennen.

In den Wochen vor dem Primo-Cup bereitete das Trainerteam mit Gudrun und Sabrina Tersteegen, Dagmar Horn und Meliha Satir die Kinder behutsam auf den Wettkampf vor. „Es braucht viel Übung und Geduld, bis die Pflichtübungen am Schwebebalken und Boden in der richtigen Reihenfolge geturnt werden können“, weiß Gudrun Tersteegen.

Als Beste der Jüngsten im Alter von sechs bis acht Jahren kam Marla Katanovic-Schmitt auf den 13. Platz. In dieser Altersgruppe hatte die SG mit Marla, Lea Frank, Mia Kipke, Marina Jurmann, Adriana Tucic, Nik Bronder und Theresa Symalla gleich zwei Mannschaften ins Rennen geschickt. Die landeten auf den Plätzen vier und fünf.

Bei den „Mittelalten“, zwischen neun und zehn Jahren starteten in einem Team Sanja Tucic, Lena Jurmann und Naime Mattner. Naime Mattner wurde bei mehr als 30 Startern tolle Siebte, das Team kam insgesamt auf den fünften Platz.

Erfolgreichste SG-Teilnehmerin war schließlich Mieke Rittinghaus. Die Elfjährige turnte äußerst konzentriert einen tollen Wettkampf und sicherte sich mit 1,3 Punkten Vorsprung und 56,3 Punkten von 60 möglichen den Siegerpokal. Überglücklich konnte Sie Ihren Erfolg kaum glauben. Als dann die Mannschaft mit Mieke, Paula Hauptmann, Jule Josten, und Aida Kirsche auch noch den Wanderpokal für den Sieger mit nach Hause nehmen konnten, war die Freude riesig. Die Zuschauer sparten bei diesem Erfolg auch nicht mit Applaus, belohnten die Kinder damit.

Auch SG-Turnerin Viola Tersteegen. Die Elfjährige turnt seit frühester Kindheit für die SG. Es war ihr siebter Primo-Cup. Das Besondere: Sie hat das Down-Syndrom. Trotzdem macht sie ganz selbstverständlich bei den Turnstunden mit und kleineren Wettkämpfen mit. „Viola zeigt so viel Freude, wenn ihr die Medaille und Urkunde überreicht werden, dass es mir als Mutter und Trainerin zeigt, wie wichtig Inklusion ist und wie einfach diese sein kann“, so Gudrun Tersteegen.