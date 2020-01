In der Handball-Landesliga wartet ein echter Kracher: Der Tabellenzweite TV Issum empfängt den souveränen Tabellenführer die DJK Styrum.

Gruppe 1: TV Schwafheim - TS Lürrip II. Schwafheim steht nach zuletzt zahlreichen, zum Teil katastrophalen Auswärtsauftritten, nun zu Hause unter Druck. Die Mannschaft muss sich am Riemen reißen und eine ordentliche Leistung abrufen. Aber die Spiele in eigener Halle waren bislang auch nicht das Problem. „Lürrip darf nicht zum Stolperstein werden“, nimmt TVS-Trainer Dirk Hünten sein Team in die Verantwortung. „Ich erwarte sogar eine Top-Leistung, und dass wir unsere Qualitäten gezielt einbringen.“ Der designierte Absteiger aus Lürrip (1:27 Punkte) war bislang in nahezu allen Meisterschaftsspielen überfordert. Beim abgeschlagenen Tabellenschlusslicht sind in beiden Mannschaftsteilen die Defizite einfach zu groß, um auf Dauer in der Liga zu bestehen. Schwafheim muss in dieser Partie einzig auf den erkrankten Sasa Gardijan verzichten.

Gruppe 3: TV Issum - DJK Styrum. Beim TV Issum freut man sich auf das Top-Spiel, weiß aber, dass mit Styrum die Übermannschaft der Liga kommt. „Man sollte realistisch sein. Mein Team benötigt schon einen echten Sahnetag, um Styrum eventuell ins Straucheln zu bringen“, betont TVI-Trainer Oliver Cesa. „Wenn nicht alle Bausteine ineinander passen, ist der Tabellenführer nicht zu schlagen.“ Styrum (23:3 Punkte) hat auf die nachfolgende Konkurrenz schon einen beachtlichen Vorsprung. Die Verfolger aus Issum (17:9) und Vorst II (16:8/ein Spiel weniger) sind abgeschlagen.

Die DJK Styrum verfügt über einen breit besetzten, hochwertigen Kader. Der Verein kann nötige Wechsel vornehmen ohne dabei qualitative Einbußen zu befürchten. Die Defensive gilt als zweikampfstark und gut organisiert – im Angriff herrscht große Durchschlagskraft von allen Positionen. „Styrum bestraft jeden Fehler des Gegners mit dem Gegenstoß. Wir müssen daher unsere technischen Patzer im Angriff minimieren“, ergänzt Oliver Cesa, der auf Manuel Kaub aus privaten Gründen verzichten muss.

TuS Lintfort - TV Borken. Die Hausherren müssen aufpassen. Im Tabellenkeller herrscht dichtes Gedränge und der TuS Lintfort gehört dazu. „Ich denke, wenn wir unsere Leistung erbringen, können wir mit Borken auf Augenhöhe agieren“, erklärt TuS-Coach Andreas Michalak der wohl seinen kompletten Kader zur Verfügung haben wird. „Aber wir müssen auch unbedingt die Konzentration im Angriff hochhalten.“

Borken kann vor allem in der Verteidigung überraschen, favorisiert aber oftmals eine ganz offensive Formation. Der TuS Lintfort sollte daher die Ruhe und die Übersicht behalten, sich die richtige Strategie zurechtlegen – und, ganz wichtig, seine Torchancen eiskalt verwerten.