Rot-Weiß Moers verlangt dem SV Budberg im Pokal alles ab

Der Budberger Henning Hoffmann (rechts) im Zweikampf mit Serhat Karabulut, der rund 20 Minuten vor Spielende seine Rot-Weißen von Moers sogar in Führung geschossen hatte.

Am Niederrhein. Zwar kann der SV Budberg seine Negativserie beenden, doch der Bezirksligist muss im Fußball-Kreispokal beim A-Ligisten Rot-Weiß Moers kämpfen.

Der SV Budberg hat seine Negativserie beendet. Nach fünf Bezirksliga-Niederlagen in Serie, setzten sich die Budberger im Viertelfinale des Kurt-Blömer-Fußball-Kreispokals bei Rot-Weiß-Moers aus der Kreisklasse A durch. So überzeugend wie der 2:6-Endstand (0:1) aussieht, war die Leistung des SVB dabei aber bei weitem nicht. Erst in der Verlängerung wurde das Spiel entschieden.