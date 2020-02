Schüppchenklau beim Testspiel zweier Fußball-Kreisligisten

Da sieht ein Fußballspieler im Testspiel in der Partie TuS Rheinberg gegen den TuS Xanten die zweite Gelbe Karte wegen Unsportlichkeit, muss so mit Gelb-Rot den Platz verlassen. Und weil es die zweite Hinausstellung ist, hört die komplette Rheinberger Mannschaft zu spielen auf. Da stellt sich doch sofort die Frage: Warum hat sie überhaupt erst angefangen?

Fühlen sich die Kicker ungerecht behandelt, hat ihnen der böse, böse Schiedsrichter ihr Schüppchen geklaut?

Schon einmal etwas von sportlichem Verhalten gehört? Von Fairness und von Sportsmännern?

Dies sollte ein Freundschaftsspiel sein. Also in aller Freundschaft – eine Partie zwischen zwei Nachbarvereinen aus den Niederungen des Fußballs. Tiefer als Kreisliga C geht es im Fußballkreis Moers nicht. Da stellt sich doch unweigerlich die Frage, was solche „Sportler“ antreibt, sich so zu verhalten. Vor allem, wie eine ganze Mannschaft samt Trainerteam sich dazu bewegen lässt, das mitzumachen.

Am Ende waren es höchstwahrscheinlich einmal mehr die anderen. Die, die außerhalb der eigenen Nasenspitze zu Hause sind.