SG Niederrhein holt in Solingen 99 Bestzeiten bei 164 Starts

Am Niederrhein. Der frühe Vogel fängt den Wurm – der frühe Schwimmer holt die Bestzeit. Das jedenfalls scheint auf die SG Niederrhein zuzutreffen. In Solingen.

Richtig früh musste sich das 29-köpfige Aufgebot der SG Niederrhein in die Klingenhalle aufmachen, weil der SV Solingen-Süd 1909 den ersten Start für das 41. Internationale Schwimmfest bereits um 9 Uhr vorgesehen hatte. Morgens. Damit noch etwas Zeit zum Einschwimmen blieb, ging es für die Niederrheiner um 7 Uhr ab Enni-Sportpark-Rheinkamp los. Und im Bergischen Land lag um die Uhrzeit sogar noch Schnee.

Weil die Stadt Solingen neue Umweltschutzvorgaben erlassen hat, durfte in der Cafeteria kein Einweggeschirr und -besteck mehr verwendet werden. So musste neben Handtuch, Badehose und -anzug auch das noch eingepackt werden. Trotz aller Widrigkeiten hatte sich die Reise gelohnt.

Achtmal Gold

33 Vereine waren dabei und die SG holte bei 164 Starts 99 Bestzeiten. Dabei hatten sich die Trainer überlegt, einige auf deren ungeliebten Strecken zu schicken. Ob die das wegen der frühen Morgenstunden nicht bemerkt oder mittlerweile andere Vorlieben entdeckt haben, ist zweitrangig. Am Ende zählt das gute Ergebnis: Achtmal Gold, neunmal Silber und 21 Bronzemedaillen sprangen heraus.

Da Trainer Stefan Florit dieses Wettkampfwochenende extra als besondere Trainingseinheit für die Technik an Wenden und Tauchphasen deklariert hatte, wurde darauf auch besonders geachtet. Und schon wurden die anders eingestuft. „Es wurden zu viele Fehler in den Schwimmtechniken eingebaut, obwohl wir in den vorherigen Trainingseinheiten großen Wert darauf gelegt und geübt hatten“, sagte nachher das SG-Trainerteam um Monika Huf, Dennis Krüger, Klaus Kiekow und Stefan Florit. Folglich nehmen diese Defizite in den kommenden Trainingseinheiten weiterhin einen Schwerpunkt ein.

Als Neulinge bei den älteren Kindern feierten die Geschwister Laura und Luisa Buss (2008) sowie Nikita Baumgärtner (2009) ihr Wettkampf-Debüt. Sie machten ihre Sache prima, bekamen Lob vom Trainerteam. Baumgärtner holte sogar zwei Silbermedaille. Eine über die 50 Meter Brust nach 52,37 Sekunden, die andere gab es nach 7:38,68 Minuten über 400m Freistil. Die gleichaltrige Jana Sophia Baum steuerte über 50 m Brust eine Bronzemedaille hinzu.

Nicht zu toppen war Cara Vogt (2008) mit vier Gold-, einer Silber- und einer Bronzemedaille. Gold gab es über 200 m Lagen, 400 m Freistil, 50 m und 100 m Schmetterling, Silber über 200 m Schmetterling und Bronze über 50 m Rücken. Jurij Astrovski (2006) gewann die 50 m Freistil, wurde Zweiter über 100 m Brust und 100 m Freistil und Dritter über 50 und 100 m Rücken.

Am Samstag, 7. März, startet die SG Niederrhein nun beim Drachencup in Geldern.