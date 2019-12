Spielabsage! Jetzt sucht SV Scherpenberg nach Verstärkungen

Interimstrainer Deniz Günes hätte gern den Schwung des 5:1-Auswärtscoup von Bedburg-Hau mitgenommen. Doch der Dauerregen am Freitag machte dem Coach des Fußball-Landesligisten SV Scherpenberg, der im neuen Jahr wieder in seine Rolle als Assistenztrainer zurückkehren wird, einen Strich durch die sportliche Rechnung. Weil der Aschenplatz im Wäldchen zügig unter Wasser gestanden hatte, wurde die für Freitagabend angesetzte Heimpartie gegen die abstiegsbedrohte SV Hönnepel-Niedermörmter abgesagt. Die Gäste aus Kalkar konnten sich die 56 Kilometer Anfahrt von der Düffelsmühle zur Homberger Straße in Moers damit schenken.

Kay Bartkowiak fahndet derzeit nach Verstärkungen für den SV Scherpenberg Foto: Pia Bölting / FFS

Da die Schwarz-Gelben schon am 2. Februar, also eine Woche vor der Wiederaufnahme der Runde, sowie am Karnevalsamstag jeweils ein Punktspiel nachholen müssen, dürfte die Partie in Scherpenberg wohl auf den Ostermontag (13. April) rücken. Das wäre der nächste freie Nachholtermin. Für den Osterdonnerstag ist, wie immer, ein regulärer Spieltag in der Landesliga angesetzt.

Neue Spieler im Visier

Vor der Weihnachtspause werden die Scherpenberger am kommenden Donnerstag ab 19.30 Uhr noch einmal trainieren. „Da wird sich dann auch zeigen, ob es wechselwillige Spieler in unserem Kader gibt“, sagt Sportleiter Kay Bartkowiak. Verstärkungen soll es in der Pause auf jeden Fall her, zumal die Gelb-Blauen bei mittlerweile drei schweren Knieverletzungen (Kevin Dyka, Lars Hoffmeister und Ben Etuk) dauerhaft personell geschwächt sind – auch in den Trainingseinheiten.

„Wir bemühen uns um neue Spieler“, versichert Bartkowiak. Sein neuer Trainer Ralf Gemmer dürfte in die Suche bereits mit einbezogen sein, auch wenn der 46-jährige Duisburger Polizeibeamte erst am 9. Januar zum ersten Training offiziell sein Amt antritt. Beim Moerser Hallen-Stadtpokal am 28. und 29. Dezember wird noch Deniz Günes die Mannschaft betreuen.

Diese Testspieltermine stehen schon fest: 17. Januar, 19.30 Uhr: Jahn Hiesfeld - Scherpenberg, 26. Januar, 15 Uhr: VfL Tönisberg - Scherpenberg, 2. Februar, 15 Uhr: TSV Meerbusch - Scherpenberg. Dazu ist ein Test gegen den Bezirksligisten VfL Repelen geplant.