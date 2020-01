Sportkegler räumen bei Ehrung in Kamp-Lintfort ab

Zum zweiten Mal taten sich die Stadt Kamp-Lintfort und der Stadtsportverband zusammen, um herausragende Sportler und Ehrenamtler aus den Lintforter Vereinen zu ehren. Sieben Einzelsportler, zwei Paare, vier Mannschaften und zehn Ehrenamtliche wurden bei der Sportlerehrung 2020 an der Franzstraße ausgezeichnet. Die Laudationen hielten erneut Manfred Klessa, der Vorsitzende des Stadtsportverbandes, der Vorsitzende des Sportausschusses, Dr. Norbert Thiele, Sportdezernent Dr. Christoph Müllmann sowie Bürgermeister Christoph Landscheidt. Dieser hob in seinen Begrüßungsworten die Sportlichkeit Lintforts hervor: „Etwa ein Viertel der Bewohner unserer Stadt ist Mitglied in einem Sportverein. Die Ehrungen heute Abend sind gewissermaßen stellvertretend für all diejenigen, die am vitalen Vereinsleben in Kamp-Lintfort mitwirken.“

Sonderehrung für Gerhard Schubert

Die erste Auszeichnung ging an Sabrina und Tim Schneidsig. Als Tanzpaar beim Tanzzentrum Niederrhein waren sie im vergangenen Jahr gleich mehrfach erfolgreich. Höhepunkt war hier der vierte Platz in der Klasse S bei der Discofox Weltmeisterschaft. Später am Abend führten die beiden ihre Fähigkeiten als Teil des Unterhaltungsprogramms vor. Gerhard Schubert bekam eine Sonderehrung. Der Leichtathlet der Behindertensport-Gemeinschaft kann seit 1982 auf über 40 Podestplatzierungen in verschiedenen

Sonderehrung für Gerhard Schubert (Mitte). Es gratulieren Dr. Norbert Thiele und Ulrike Plitt. Foto: Ulla Michels / FFS

Disziplinen zurückblicken. Jana Willing, die mittlerweile bei den Zweitliga-Handballerinnen des TuS Lintfort spielt, wurde für den Sieg bei der Deutschen Meisterschaft der A-Jugend mit Borussia Dortmund ausgezeichnet. Der Golfer Christof Eggert vom Gehörlosen Sportverein Bielefeld schaffte es 2019 erneut, seinen Titel bei der Deutschen Meisterschaft zu verteidigen. Gleich mehrere Auszeichnungen erhielten die Vereinigten Sportkegler. Marvin Panneck und Nils Eichenhofer wurden als Einzelsportler ausgezeichnet. Timo Mandelik und Mike Mertsch zusätzlich noch für ihre Leistungen im Paarkampf. Die Herrenmannschaft wurde darüber hinaus für den Aufstieg in die 1. Bundesliga geehrt. Weiterhin ausgezeichnet wurden die Tischtennis-Damen des PSV Kamp-Lintfort für den Aufstieg in die NRW-Liga, sowie die 1. Herren- und 1. Damenmannschaft des TC Blau-Weiß.

Geschichte geschrieben

Ein besonderer Höhepunkt war die Sonderehrung der Lintforter Feldhandball-Mannschaft, die 1959 die Deutsche Meisterschaft gewann. Anlässlich des 60. Jubiläums wurden die Spielhöhepunkte gezeigt und Mitglieder des Teams von Bürgermeister Landscheid ausgezeichnet. „Diese Mannschaft hat für unsere Stadt Geschichte geschrieben.“

Der Rest der Veranstaltung gehörte dann den Ehrenamtlern. Diese auszuzeichnen sei ein besonderes Anliegen, wie Manfred Klessa betonte. „Es ist wichtig, diejenigen zu ehren, die im Hintergrund für die Erfolge sorgen. Auch wenn diese die Aufmerksamkeit oft gar nicht unbedingt wollen.“

Ausgezeichnet wurden Melanie Stein-Strauß vom Kamp-Lintforter Karnevalsverein, Ulrich Klein und Bernd Gedanitz, Vorsitzender und Geschäftsführer der TuS Lintfort Handballer, und Marcello Ulbl von der DJK Lintfort. Marina Kunz von den Tauchern Kamp-Lintfort wurde für ihr über 30-jähriges Engagement in der Jugendarbeit geehrt. Christopher Golub erhielt die Auszeichnung für seine Integrationsarbeit beim Lintforter Boxclub. Weiterhin wurden Markus Schommer vom PSV, Markus Strauch von Alemannia Kamp und Dieter Schrix vom Ski Club Kamp-Lintfort geehrt. Sabrina Schrött erhielt einen Preis in Abwesenheit für ihre ehrenamtliche Arbeit beim Lintforter Turnverein.