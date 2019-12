Moers. Am 24. Januar steigt im Enni-Sportpark die Sport-Gala, in deren Rahmen die Moerser Sportlerinnen und Sportler des Jahres 2019 geehrt werden.

Sportlerwahl in Moers: Glanz durch einen Rad-Weltmeister

Das Sportjahr 2019 geht so langsam zu Ende. Und damit auch der Kampf um Punkte und Meisterschaften. Auch im abgelaufenen Jahr waren wieder zahlreiche Sportlerinnen, Sportler und Mannschaften aus der ehemaligen Grafenstadt in ihren Disziplinen erfolgreich unterwegs. Die Besten werden jedes Jahr im Rahmen der Moerser Sport-Gala ausgezeichnet. Und die Vorbereitungen für diese festliche Veranstaltung, die immer vom Vorstand des Stadtsportverbandes Moers bestens organisiert wird, laufen auf Hochtouren. Am Freitag, 24. Januar 2020, geht es im Enni-Sportpark, wieder rund. Und die zahlreichen Besucher werden sich über ein tolles Programm aus Show, Akrobatik, Ehrungen und Tanz freuen können.

Neuer Rekord im Vorverkauf

Wie bereits vor knapp drei Wochen berichtet, hat der Vorverkauf für dieses Event bereits begonnen. „Die Nachfrage nach den Karten war bisher schon immens groß“, freut sich der SSV-Vorsitzende Andreas Bögner, der die Fäden der Organisation fest in seinen Händen hat. „Fast die Hälfte der zur Verfügung stehenden Kauftickets sind bereits vergeben. Das ist für diese Zeit ein Rekord.“

Da heißt es für alle, die noch dabei sein wollen, sich zu sputen, um noch an Karten für dieses herausragende Ereignis zu kommen. „Vielleicht fehlt noch ein passendes Weihnachtsgeschenk. Da wäre eine Eintrittskarte für die Sport-Gala doch ein tolles Geschenk“, so Bögner.

Im Vordergrund stehen natürlich die Wahlen der Sportlerin, des Sportlers und der Mannschaft des Jahres 2019. Und da kommen Sie, liebe Leserinnen und Leser, wie schon in der Vergangenheit ins Spiel. Wir werden in der ersten Samstag-Ausgabe am 4. Januar 2020 dieser Zeitung Ihnen die nominierten Sportlerinnen, Sportler und Mannschaften vorstellen. Derzeit sind die Verantwortlichen des Stadtsportverbandes Moers dabei, die letzten Leistungen des abgelaufenen Jahres zu bewerten und danach die Nominierungen vorzunehmen.

Zudem wird die Stadt Moers wieder vier ehrenamtliche Bürgerinnen und Bürger für ihre jahrelangen Leistungen auszeichnen. Das werden Gerda Rathmann vom FC Meerfeld sowie Andreas Morawiec vom SC Blau-Weiß Moers sein. Erstmals in der Geschichte der Sport-Gala wird mit dem Management-Team der Hockey-Abteilung des Moerser TV nicht eine Einzelperson ausgezeichnet, sondern mit Andreas Bögner und Marcel Werth (beide Abteilungsleitung) sowie Frank Wagner (sportlicher Leiter und Cheftrainer) gleich drei Ehrenamtliche.

Für Gerda Rathmann ist es nicht die einzige Ehrung 2020. Sie führt seit über 20 Jahren die Breitensport-Abteilung des FC Meerfeld und wird neben der Auszeichnung durch die Stadt Moers auch durch den DFB geehrt. Sie wurde in den Club 100 des DFB aufgenommen und kann sich auf zahlreiche Veranstaltungen, wie zum Beispiel den Besuch eines Länderspiels, im 2020 freuen.

„Die Vorbereitungen sind schon fast abgeschlossen, laufen aber noch auf Hochtouren. Mein Dank gilt daher auch meinen Mitstreiterinnen und Mitstreitern im Vorstand“, macht Bögner aber deutlich, dass noch einige Arbeiten zu erledigen sind. „Ich bin mir aber sicher, dass wir eine punktgenaue Landung hinlegen werden. Wir können uns alle auf eine tolle Sport-Gala freuen.“

Neben den Wahlen bietet das Showprogramm eine Reihe von Höhepunkten. Neben der Tanzformation Magic Unity tritt auch das Seilchenspring-Trio RopeSkipping auf. Dazu wird Welt- und Europameister Sebastian Deeg ein tolles Feuerwerk in seinem Programm zeigen.

„Als Band haben wir wieder Acts&Beats aus dem Vorjahr verpflichten können“, hebt Bögner hervor und freut sich schon drauf. „Die Party wird nach dem offiziellen Teil noch nicht beendet sein, es geht bis spät weiter mit der After-Showparty“. Und dann lässt Bögner doch noch einen weiteren Glanzpunkt heraus: „Es gibt eine tolle BMX-Freestyle-Show. Der Ungar Gergely Szajer wird demonstrieren, was alles auf so einem BMX-Rad angestellt werden kann.“

Schon bei der WM am Start

Seit 16 Jahren sitzt Szajer schon auf diesem speziellen Rad, war Finalist in der TV-Show Hungary’s Got Talent, und er war bei den Profis Finalist bei den Weltmeisterschaften 2012 in Köln. Schließlich erreichte er mehrere Top-Platzierungen bei europäischen Wettbewerben.

„Zudem ist er Erfinder eines BMX-Freestyle-Trick, der auch seinen Namen trägt“, betont. Bögner. Er und sein Team erwarten einen besonderen Glanzpunkt bei diesem tollen Auftritt im Enni-Sportpark. „Wenn es dann im Foyer am 24. Januar mit einem Sektempfang losgeht, wird alles auf die Minute perfekt organisiert sein“, verspricht Organisator Bögner.

Übrigens: 15 Euro kosten in diesem Jahr die Eintrittskarten im Vorverkauf, 17,50 Euro an der Abendkasse am 24. Januar. Wer noch dabei sein will, sollte sich schleunigst per Mail unter event@ssv-moers.de oder unter 0163/2887796 melden.