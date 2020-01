Abstimmung Sportlerwahl in Moers 2019: Ihre Stimme entscheidet mit

Moers. Am Freitag, 24. Januar, findet die Moerser Sport-Gala statt. Wir geben einen Überblick über die nominierten Sportler - stimmen Sie ab.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Sportlerwahl in Moers 2019: Ihre Stimme entscheidet mit

Bereits zum achten Mal findet die Moerser Sport-Gala im Enni-Sportpark in Rheinkamp statt. 2013 war es, als sich für die Sportlerinnen und Sportler sowie Besucher die Pforten erstmals zu diesem einmaligen Event in der ehemaligen Grafenstadt öffneten. Nach dem runderneuerten Programm 2019 können sich die Besucher am Freitag, 24. Januar, erneut auf viele Neuerungen freuen.

Mit großem Eifer hat der gastgebende Stadtsportverband Moers unter seinem Vorsitzenden Andreas Bögner an dem Programm gefeilt. Dabei herausgekommen ist ein beliebter Mix aus Sport, Show, Tanz, Akrobatik und Ehrungen. Wie schon im vergangenen Jahr spielt die Band Acts&Beats zum Tanz auf.

Titelverteidigung oder Überraschungssieger - stimmen Sie mit ab

Im Mittelpunkt stehen aber, wie schon in den nunmehr mehr als 40 Jahren zuvor, wieder die Wahlen zur Sportlerin, zum Sportler und zur Mannschaft des Jahres 2019. In den beiden Einzelkategorien sind die Titelverteidiger wieder nominiert. Und Sie, liebe Leserinnen und Leser, können entscheidenden Einfluss auf die Wahl nehmen und mit ihrer Stimme entscheidend dazu beitragen, wer sich in diesem Jahr die Kronen aufsetzen dürfen.

Um Ihnen die Wahl etwas leichter zu machen, stellen wir die jeweils drei nominierten Sportlerinnen, Sportler und vier Mannschaften vor. Bei den Frauen siegte im vergangenen Jahr die Eiskunstläuferin Denise Pugliesi, die aber dieses Mal nicht zur Wahl steht. Bei den Herren kann es eine Titelverteidigung geben. Denn Leichtathlet Julian Kambartel, der Moerser Sportler des Jahres 2018, ist erneut nominiert worden. Vier Teams sind in der Kategorie Mannschaften nominiert. Abgestimmt werden kann bis zum 19. Januar, 24 Uhr.

Hier gibt es die Infos zu den Nominierten:

Diese Sportler und Mannschaften stehen in Moers zur Wahl Sportlerin: Nikola Stefaniak Die Leichtathletin des VfL Repelen überzeugte auch 2019 in der Frauen-Altersklasse. Sie qualifizierte sich für die deutschen U23-Meisterschaften über die 100 Meter Hürden und belegte dort den 13. Platz. Mit dem sechsten Platz über 60 Meter Hürden in der Halle bei den Niederrhein-Meisterschaften startete sie gut ins Jahr. Zudem holte sie sich bei den Regions-Meisterschaften die Titel im Siebenkampf, über 100 Meter sowie auch über 100 Meter Hürden. Bei den offenen Landesmeisterschaften wurde sie Fünfte über 100 Meter. 1 von 10

Sportlerin: Nadja Sissay Die Torjägerin des Fußball-Regionalligisten GSV Moers sorgte mit ihren Treffern maßgeblich für die sofortige Rückkehr der „Gräfinnen“ von der Niederrheinliga in die Regionalliga, der aktuell dritthöchsten Spielklasse im Frauenfußball. Die überaus erfahrene 37-jährige Angreiferin erzielte mit 24 von 75 Toren fast ein Drittel aller Treffer der Moerserinnen und bereitete auch eine Vielzahl von Toren ihrer Mitspielerinnen vor. In der jetzt laufenden Saison in der Regionalliga konnte die Mittelstürmerin auch bereits fünf Tore verbuchen. 2 von 10

Sportlerinnen: Renee Oymann Höhepunkt im Jahr 2019 war für die Fechterin des Fecht-Club Moers sicherlich die erfreuliche Teilnahme an den U17-Welt- und Europameisterschaften. Bei der EM belegte sie einen tollen sechsten Platz. Insgesamt zeigte sie auch bei der WM gute Leistungen und belegte dort Rang 75. Bei den deutschen Meisterschaften der U17 in Weinheim holte sie den dritten Platz und damit die Bronzemedaille. Mit der Mannschaft feierte sie die Vizemeisterschaft und damit die Silbermedaille. Zudem belegte sie vordere Plätze bei vielen Turnieren. 3 von 10

Sportler: Julian Kambartel Zahlreiche Erfolge gab es für den Leichtathleten des Moerser TV. Bei der deutschen U19-Mehrkampf-Meisterschaft in Mainz belegte er mit 4452 Punkten den 21. Rang. Bei der deutschen U16-Meisterschaft belegte er mit der 4-x-100-Meter-Staffel des MTV Rang neun. Zudem sicherte er sich den Nordrhein-Titel im Hochsprung und kam bei den NRW-Meisterschaften im Hochsprung auf Platz vier. In der Halle gewann er zwei Bronzemedaillen bei der U16-Nordrhein-Meisterschaft über 60 Meter Hürden und im Hochsprung. 4 von 10

Sportler: David Wagner Der Leichtathlet des VfL Repelen holte sich bei den Nordrhein-Meisterschaften zweimal die Bronzemedaille mit neuen Bestleistungen im Kugelstoßen und im Speerwerfen. Herausragende Leistung 2019 war der zehnte Platz mit 2870 Punkten bei den deutschen U16-Mehrkampf-Meisterschaften in Lage. Auch hier zeigte der Repelener eine starke Leistung im Kugelstoßen. Schließlich wurde er aber auch noch Regionsmeister im Blockwettkampf und kam zu vielen vorderen Plätzen bei den zahlreichen weiteren Wettkämpfen. 5 von 10

Sportler: Nils Fabinger Er war der beste Fechter des Fecht-Club Moers 2019 und landete sowohl bei den U20-Weltmeisterschaften in Polen als auch den U20-Europameisterschaften im guten Mittelfeld. Bei den deutschen U17-Meisterschaften in Weinheim erkämpfte er sich mit dem Florett im Einzel die Bronzemedaille und einen tollen siebten Platz. Und bei der deutschen U20-Meisterschaft wurde er mit dem Team Siebter. Bei den regionalen Meisterschaften auf Landes- und Verbandsebene sammelte er zahlreiche Gold-, Silber- und Bronzemedaillen ein. 6 von 10

Mannschaften: Moerser TV Saisonhöhepunkt im vergangenen Jahr 2019 war für die Moerser 4-x-100-Meter-Staffel in der Besetzung Julian Kambartel, Timo Schmidt, Florian Drev und Michelson Wenzel der neunte Platz bei den deutschen Meisterschaften des U16-Jahrgangs in Bremen. Zudem lief das neu zusammengesetzte Quartett des MTV bei zahlreichen Wettkämpfen auf vordere Plätze und sammelte so im alten Jahr eine erstaunlich gute Zahl von Medaillen ein. 7 von 10

Mannschaften: GSV Moers Die Fußballerinnen feierten nach nur einem Jahr den sofortigen Wiederaufstieg von der Niederrheinliga in die Regionalliga, die hinter Bundesliga und 2. Bundesliga die dritthöchste Klasse darstellt. Nach einem eher schlechtem Saisonstart wurde das Team von Trainer Hasan Gören immer stärker und wurde schließlich mit 60 Punkten und 75:27 Toren Meister der Niederrheinliga. In der Regionalliga läuft es derzeit noch nicht rund. Das Team hofft dennoch darauf, den Klassenerhalt zu erreichen. 8 von 10

Mannschaften: GRMSV Moers Die vier Radartistinnen Carina Dannowski, Franziska Millbrandt, Alina und Anika van Zütphen belegten bei der deutschen Meisterschaft Platz acht und kamen auf Rang elf im Deutschland-Pokal. Zudem gab es für das Quartett jeweils erste Plätze bei der Bezirksmeisterschaft, in der Landespokalserie von Nordrhein-Westfalen sowie im Bundespokal. Einen zweiten Platz und damit Silber gab es für das Team bei den Landesmeisterschaften. 9 von 10

Mannschaften: Fecht-Club Moers Ganz knapp am deutschen Meistertitel schrammte das weibliche U17-Florett-Team in der Besetzung mit Renee Oymann, Merle Ruers, Emily Klockhaus und Celine Pachmann vorbei. Doch am Ende war der deutsche Vizemeistertitel und die damit verbundene gewonnene Silbermedaille ein toller Erfolg für das Moerser Quartett. Darüber hinaus gab es weitere recht gute Platzierungen bei diversen Meisterschaft und Turnieren für den Fecht-Club. 10 von 10

Programm und Tickets für die Moerser Sport-Gala 2019: Nach der souveränen Premiere im vergangenen Jahr werden erneut Markus Tenbergen und Andreas Schollmeier als Duo durch launig und humorvoll durch das Programm führen. Neben Sonderehrungen, wie den Junioren-, Senioren- und Familienpreis, gibt es noch Auftritte von Magic Unity, das Seilchenspring-Trio RopeSkipping, Welt- und Europameister Sebastian Deeg und eine BMX-Freestyle-Show des Ungarn Gergely Szajer zu sehen.

Der Vorverkauf der Eintrittskarten hat schon vor Weihnachten begonnen. Der Preis beträgt in diesem Jahr 15 Euro . Und da schon mehr als die Hälfte der Karten vergriffen sind, gilt es jetzt schnell noch zuzugreifen. Die Tickets können im Internet unter event@ssv-moers.de bestellt werden. Oder Sie rufen einfach unter 0163/2887796 an.

hat schon vor Weihnachten begonnen. Der Preis beträgt in diesem Jahr . Und da schon mehr als die Hälfte der Karten vergriffen sind, gilt es jetzt schnell noch zuzugreifen. Die Tickets können im bestellt werden. Oder Sie rufen einfach unter an. Auch auf der Homepage des Stadtsportverbands können Sie mitentscheiden, wer Sportler, Sportlerin und Mannschaft des Jahres werden soll: www.ssv-moers.de

Hier geht es zur Abstimmung:

Sportlerwahl 2019 in Moers Wer soll Sportlerin des Jahres in Moers werden?

Sportlerwahl 2019 in Moers Wer soll Sportler des Jahres in Moers werden?

Sportlerwahl 2019 in Moers Wer soll Mannschaft des Jahres in Moers werden?