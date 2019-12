Moers. Hallenfußball ist vor allem etwas für Techniker, für Zocker an der Kugel. Auch beim Moerser Stadtpokal in Rheinkamp sind Experten auf dem Parkett.

Stadtpokal in Moers: Die besten Zocker am ersten Spieltag

Samir Selimovic kann es einfach nicht lassen. Der gebürtige Jugoslawe mit belgischem Pass ist schon 48 Jahre alt. Doch wenn es darum geht, beim Hallenfußball mit der Kugel zu zocken, macht dem Oldie im Team des Moerser Stadtpokal-Neulings FC Niederrhein Soccer niemand etwas vor. Fiese Tunnelbälle, schnelle Beckenbauer-Drehungen, Außenrist-Pässchen in die Gasse für den Torschützen – Selimovic packte im hellblauen Dress des Futsal-Landesliga-Ersten alles aus, was er noch so drauf hat.

Erste Liga für Sloboda Tuzla

Ein Wunder ist es nicht unbedingt – lässt man das Alter einmal außen vor. Selimovic, aktuell auch Trainer beim Oberhausener A-Kreisligisten SV Sarajevo, hat in jungen Jahren für Sloboda Tuzla in der ersten jugoslawischen Liga gespielt. Noch vor dem Balkan-Krieg. Zehn Jahre war Selimovic später in der belgischen Futsal-Liga unterwegs. In der Saison 1999/2000 wurde er gar zum besten Trickser zwischen Flandern und Wallonien erkoren.

Futsal ist sein Ding, auch mit 48: Samir Selimovic (r.), hier mit dem früheren Duisburger Oberligaspieler Hrvoje Vlaovic (l.) gegen den VfL Repelen. Foto: Volker Herold / FUNKE Foto Services

Ganz so hohe Würden hat sich Serhat Karabulut nicht erworben. Geht ja auch kaum mit gerade einmal 24 Jahren. Und doch ließ auch der Kreisliga-B-Kicker von Rot-Weiß Moers seine Klasse an der Kugel aufblitzen. Karabulut war mit seinen Treffern und Pässen ein Garant dafür, dass das Team von Trainer Frank Mares einen vorzüglichen Eindruck beim Publikum hinterlassen hatte.

Der Coach trübte allerdings das für Kreisliga-B-Verhältnisse rosige Gesamtbild: „Es kann gut sein, dass uns Serhat noch in der Winterpause verlässt.“ Der TuS 08 Rheinberg soll Ambitionen hegen, sich die Dienste des Angreifers mit der Rückennummer 72 zu sichern. Sollte es so kommen, dann würde Karabulut sicher nicht nur deshalb zum Traditionsverein wechseln, um den Tabellenletzten doch noch vor dem Abstieg zu retten.

In der Jugend für Fortuna Düsseldorf

Eine Wechsel-Idee liegt Gabriel Derikx vermutlich fern. Der beste Zocker im Scherpenberger Dress machte seinem neuen Trainer Ralf Gemmer schon am ersten Turniertag Spaß. Da traf der Landesligist in drei Spielen 24-mal ins Schwarze. Fünf Treffer und zahlreiche Vorlagen gingen auf das Konto von Derikx.

Der langjährige Jugendangreifer von Fortuna Düsseldorf war am Samstag ebenso auffällig wie Astrit Krasniqi im grasgrünen Meerbecker Dress. Der 28-jährige Albaner ist allerdings auch Futsal-Experte. Im Nebenjob tritt er für International Moers an. Erstes Ziel im neuen Jahr ist es aber, den MSV zurück in die Bezirksliga zu bringen. Ein wenig zocken in der Winterpause dürfte da nicht geschadet haben.