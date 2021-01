Heinrich Gundlach bleibt als neuer SSV-Vorsitzender in Xanten aktiv.

Sport in Xanten

Sport in Xanten Stadtsportbund Xanten will mehr Eigeninitiative zeigen

Xanten Der 82-Jährige Heinrich Gundlach ist neuer Vorsitzende des SSV und damit Nachfolger von Helmut Reis. Ein „Pakt für den Sport“ soll her.

Der neue Vorsitzende des Stadtsportverbandes Xanten kennt sich bestens aus in der Vereinslandschaft der Römerstadt und im Kreis Wesel. Der 82-jährige Heinrich Gundlach übernimmt die Aufgaben des 77-jährigen Helmut Reis. Der Birtener hat sich aus gesundheitlichen und privaten Gründen komplett aus der SSV-Spitze verabschiedet.

Der Nachfolger, der seinen Job als Vorsitzender beim TuS Xanten längst abgeben wollte und bei der nächsten Hauptversammlung nicht mehr kandidieren möchte, ist bereits Ende November 2020 für drei Jahre gewählt worden. Sein erstes Ziel: Für Xanten einen „Pakt für den Sport“ auf den Weg bringen.

SSV spielte zuletzt keine große Rolle mehr

Der SSV Xanten hat in den vergangenen Jahren in der Sportpolitik keine große Rolle mehr gespielt. Vereine, die etwas von der Verwaltung wollten oder Anträge einreichten, suchten den direkten Weg zur Stadt. Dabei soll der SSV eigentlich Bindeglied zwischen den Klubs und der Kommune sein, obendrein beraten und bei größeren Vorhaben als Unterstützer – wie beim Abruf von Fördergeldern – zur Seite stehen. Heinrich Gundlach möchte den SSV Xanten und seine Aufgaben den Vereinsvertretern wieder ins Gedächtnis rufen. „Der neue Vorstand will wieder mehr Eigeninitiative zeigen“, sagt er.

Heinrich Gundlach würdigt das Engagement seine Vorgängers, der seit Gründung des Xantener Stadtsportverbands in den 1970er-Jahren Vorstandsmitglied war. Mitte der 1980er-Jahre rückte Helmut Reis an die Spitze. Gern erinnert er sich an die vom SSV organisierten Wanderausflüge, Sportlerwahlen oder das Angebot Basketball um Mitternacht zurück.

Zuletzt hatte der Birtener die fehlende finanzielle Unterstützung der Stadt kritisiert. Als Verfechter des Deutschen Fitnessordens macht er mit seinem Sohn Markus bei Viktoria Birten als Sportabzeichen-Obmann weiter.

SSV mit Kemkes und Terhorst als Stellvertreter

Bei der zurückliegenden Hauptversammlung des SSV habe sich Gundlach nicht gleich um den Vorstandsposten bemüht, wie er sagt. Er sei von den anwesenden Vereinsvertretern vorgeschlagen worden. „Ansonsten wäre keine Wahl erfolgt. Wir haben aber eine gute Truppe zusammen.“ Seine Stellvertreter sind Heinz-Willi Kemkes (SSV Lüttingen) und Jürgen Terhorst (Viktoria Birten).

Bis zur nächsten Sportausschuss-Sitzung, die Ende Februar stattfinden soll, soll der „Pakt für den Sport“ mit der Verwaltung und den Fraktionen durchgesprochen sein. Gundlach: „Die Vereine haben durch die Schlüsselgewalt bei den Turnhallen und die Übernahme der Pflege der Außensportanlagen einen wesentlichen Beitrag zu den Einsparungen übernommen. Dabei war und ist die Stadt der bestimmende Partner. Es ist aber notwendig, dass bei einer Entscheidungsfindung alle im Sport beteiligten Personen einbezogen werden.“

300.000 Euro für moderne Sportstätten

Die Sicherung einer zukunftsfähigen Sportentwicklung vor Ort sei das bestimmende Ziel des Sport-Paktes. Und es geht um Geld, aktuell um die Verteilung von Fördermitteln aus dem Landesprogramm „Moderne Sportstätte 2022“. Die Stadt Xanten erhält 300.000 Euro. Wie Gundlach, der einige Jahre Vorsitzender des Kreissportbundes Wesel war, weiter sagt, liegen bislang Anträge vom Tennisclub (Umgestaltung Parkplatz), Reitverein (Hallen-Sanierung) sowie den Kleinkaliberschützen (Erweiterung des Schießstands auf 100 Meter) vor.