SV Budbergs Trainer Raab: „Wir wollen und müssen gewinnen“

Rheinberg. Der SV Budberg empfängt in der Damen-Regionalliga mit personellen Problemen das Schlusslicht Herforder SV Borussia Friedenstal.

Die Fußballerinnen des Regionalligisten SV Budberg stehen vor ihrem letzten Pflichtspiel in diesem Jahr. Und es ist noch einmal ein ganz wichtiges Spiel im Abstiegskampf. Am Sonntag, 15 Uhr, gibt der Tabellenletzte, der Herforder SV Borussia Friedenstal, seine Visitenkarte an der Raiffeisenstraße ab. Noch hat der SVB drei Punkte mehr auf dem Konto und wenn es nach Trainer Jürgen Raab gehen soll, dann wären es nach dem Spiel sechs Zähler: „Diese Partie wollen und müssen wir gewinnen. Dann könnten wir auch mit einem guten und positiven Gefühl in die Winterpause gehen. Zumindest hätten wir dann wieder eine gute Ausgangsposition für den Rest der Rückrunde.“