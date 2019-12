Handball / Verbandsliga SV Neukirchen atmet nach dem 32:22-Sieg in Grefrath durch

Neukirchen-Vluyn. Das war ein immens wichtiger Sieg: Handball-Verbandsligist SV Neukirchen gewann nach Anlaufschwierigkeiten bei der Turnerschaft Grefrath klar.

Der SV Neukirchen kann erst einmal tief durchatmen: Den Verbandsliga-Handballern ist der so wichtige Befreiungsschlag im Abstiegskampf geglückt. Die Blau-Gelben siegten im Kellerduell bei der Turnerschaft in Grefrath auch in der Höhe verdient mit 32:22 (17:9). Der SV Neukirchen hat mit aktuell 4:14 Punkten nun den Kontakt zum unteren Tabellenmittelfeld hergestellt.