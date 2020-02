Die Verbandsliga-Handballer vom SV Neukirchen sind richtig schlecht ins neue Jahr gestartet. In den fünf Spielen vom 12. Januar bis vergangenen Samstag, 8. Februar, hat der Oberligaabsteiger bei 140:150 Toren lediglich zwei Punkte eingeheimst und noch keinen einzigen Sieg auf der Habenseite geholt.

Ein Handballspiel bei den Senioren dauert 60 Minuten. Reine Spielzeit. Wenn 2020 bei einer Partie mit SVN-Beteiligung bereits nach 53 bis 55 Minuten der Abpfiff ertönt wäre, hätten die Neukirchener insgesamt sechs Punkte bei zwei Siegen, zwei Unentschieden und einer Niederlage geholt. Die gab es am 1. Februar im Auswärtsderby bei der HSG Vennikel/Rumeln-Kaldenhausen. Da war der Drops allerdings schon beim 13:9-Halbzeitstand für die HSG mehr oder weniger gelutscht. Die 60 Minuten vor der 22:29-Pleite hatten insgesamt mit Handball nicht viel zu tun. Auf beiden Seiten. Doch solche Ausrutscher können immer passieren. Beim SVN hapert es hingegen zum Spielende.

Getrübte Freude nach 33:33

Am Sonntag, 12. Januar, lag der SVN bei der Turnerschaft Lürrip in der 57. Minute mit 33:31 vorne, konnte – und musste – sich am Ende über ein 33:33 (16:16) freuen. Was eher eine getrübte Freude war.

Eine Woche später, im Heimspiel gegen Adler Königshof II am Samstag, 18. Januar, hatte Neukirchen zur Halbzeit mit 16:12 geführt, musste in der 53. Minute das 27:27 hinnehmen und verlor mit 30:32. Es folgte ein weiteres Heimspiel. Am Samstag, 25. Januar, gastierte die Turnerschaft St. Tönis in der Halle des Julius-Stursberg-Gymnasiums. Zur Halbzeit lagen die Gastgeber mit 17:15 in Front, in der 55. Minute ließ der 28:28-Ausgleich bei den fast 300 Besuchern Schlimmes erahnen, was mit dem Schlusspfiff beim 31:32 Gewissheit wurde.

Und am vergangenen Samstag, 8. Januar, war die HSG Wesel zu Gast. Diesmal lag der SVN zur Halbzeit mit 10:14 hinten und startete eine erfolgreiche Aufholjagd. Nach 25 Minuten in der zweiten Halbzeit hatte der SVN weitere 14 Tore erzielt, und Wesel kam im gleichen Zeitraum auf die Hälfte. So führte Neukirchen in der 55. Minute mit 24:21, kassierte in den letzten drei Minuten aber noch drei Treffer – ohne ein eigenes Tor zu erzielen und musste das 24:24 hinnehmen. Rote Karte inklusive.

„Entweder Du startest schlecht, oder bist am Ende schlecht“, hat SVN-Trainer Thomas Pannen die Situation im Blick. „Wir werfen die Bälle ins Aus, leisten und Schönspielerei und sind teilweis undiszipliniert im Spielablauf.“

Der Trainer weiß, dass häufig seltsame Patzer zu den Ergebnissen führen. Patzer, bei denen Pannen hilflos am Spielfeldrand steht und nur zuschauen kann. „Ich muss der Mannschaft kein Können mehr vermitteln“, glaubt der Coach fest an die Qualität, die das Team hat, „aber wenn wir dann eine Lösung in den Spielen gefunden haben, sind es individuelle Fehler, die den möglichen Erfolg verhindern.“

Nun steht am kommenden Samstag, 15. Februar, 17.30 Uhr, beim TV Aldekerk II das nächste Derby an. Ein richtungsweisendes Spiel, das mit Sicherheit wieder über 60 Minuten geht. Für beide Mannschaft.

>>>DAS SAGT THOMAS PANNEN ÜBER DIE MANNSCHAFT

„Die Jungs sind alle unzufrieden“, stellt sich SVN-Trainer Thomas Pannen vor sein Team. „Die Ergebnisse sorgen natürlich nicht für eine tolle Stimmung, das bekomme ich ja auch in der Whatsapp-Gruppe mit. Jeder will endlich ein Spiel mal wieder zu Ende spielen.“