Neukirchen-Vluyn. Im Abstiegskampf der Handball-Verbandsliga erwartet der SV Neukirchen am Samstag das zuletzt erfolglose Schlusslicht HC TV Rhede.

Die Saison ist noch lang und wird mit Sicherheit zahlreiche Überraschungen parat halten. Aber den Verbandsliga-Handballern des SV Neukirchen steht das Wasser im Abstiegskampf bekanntlich bis zum Hals. Umso mehr ist es daher zwingend erforderlich, gerade in den Duellen mit der unmittelbaren Konkurrenz die Kräfte zu bündeln und dem Druck stand zu halten. Die Blau-Gelben stehen genau vor so einer richtungweisenden Begegnung, empfangen als Tabellenvorletzter das Schlusslicht HC TV Rhede. Der Anpfiff im Julius-Stursberg-Gymnasium ertönt Samstag, um 18 Uhr.

Für beide Vereine steht eine ganze Menge auf dem Spiel. Die Ausgangslage ist somit klar abgesteckt mit dem übergeordneten Leitsatz dieses Kräftemessens – verlieren ist verboten!

Zwei Punkte zum Rettungsplatz

Der SV Neukirchen rangiert aktuell mit 8:26 Punkten auf einem der beiden Abstiegsplätze. Kontrahent HC TV Rhede hält mit 6:28 Zählern gar die Rote Laterne in der Hand. Den ersten Nichtabstiegsplatz nimmt momentan die Turnerschaft aus Grefrath mit 10:24 Punkten ein.

Der SV Neukirchen hat in den vergangenen Wochen recht ordentliche Leistungen angeboten. Das Team hat sich in seinem Auftritten sichtlich stabilisiert. Ärgerlich jedoch war, dass Neukirchen sich gleich in einigen Spielen für das gute Engagement nicht belohnte. Gerade die letzten Spielminuten waren von technische Fehlern geprägt, das Nervenkostüm begann daraufhin zu zittern. Die Mannschaft ließ so einige Punkte unnötig liegen und stand mit leeren Händen da.

SV Neukirchen hat sich im Angriff verbessert

Aber die Hausherren haben insbesondere ihr Offensivspiel verbessert: Das Team wirkt in seinem Erscheinungsbild ruhiger und abgeklärter. Spieler halten sich überwiegend an das taktische Konzept, treffen in vielen Situationen die richtige Entscheidungen.

Der Aufsteiger aus Rhede macht derzeit schwere Zeiten durch. Die Euphorie das Neulings war relativ schnell verflogen. Das Team musste sich von Beginn an mit dem Abstiegskampf anfreunden.

Der Gast versucht sich, in erster Linie über eine kampfstarke und aggressive Defensive zu definieren. Aber Rhede reist auch mit zahlreichen Niederlagen im Gepäck an. Der Verein wartet immerhin schon seit dem 1. Dezember 2019 auf etwas Zählbares, hat seitdem acht Tiefschläge in Serie hinnehmen müssen.

Der SV Neukirchen kann zu diesem wichtigen Kellerduell aus personeller Sicht aus dem Vollen schöpfen.

Das sagt Neukirchens Trainer Thomas Pannen:

„Ich bin guter Dinge. Wir haben uns in den vergangenen Spielen sichtlich verbessert, benötigen aber diesmal dennoch mehr Konsequenz in den Aktionen. Wichtig wird sein, dass meine Jungs ihre Nervosität in den Griff bekommen.“