SV Neukirchen steckt in der Kaderplanung

Neukirchen-Vluyn Handball-Verbandsligaschlusslicht verlängert mit den meisten Spielern. Weitere Gespräche laufen. Marvin Bünten kommt aus Schwafheim

Schwierig zu sagen, ob die coronabedingte Pause für den SV Neukirchen, Schlusslicht der Handball-Verbandsliga gerade recht oder extrem ungünstig kam. Gerade recht, weil das zum Saisonstart umgekrempelte Team um den neuen Trainer Chris Oploh allein durch Verletzungen noch keines der bisher abgeleisteten sechs Meisterschaftsspiele in Topbesetzung bestreiten konnte. Extrem ungünstig, weil sich die Mannschaft kurz vor dem Lockdown endlich zusammengerauft hatte und in ihrem bisher letzten Punktspiel am 11. Oktober bei der HSG Wesel mit 33:24 den ersten Sieg eintütete.



Während der Spielball in der Meisterschaft weiter unangetastet bleibt, die Saison eventuell nicht zu Ende gespielt wird, sind die Vereinsverantwortlichen beim SVN mächtig aktiv. „Die wichtigste Personalie: Wir haben mit Abstand mit unserem Trainer Chris Oploh verlängert“, versichert Vize-Abteilungsleiter Björn Baar, dass die Gespräche alle unter Coronabedingungen geführt worden sind. Danach wurden mit den Spielern gesprochen. So gaben Johannes Toschki, Kai Meissner, Ken Lohmann, Julian Giegel, Christopher Loer und Oliver Kaplanek dem SVN ihre Zusage.

Das gilt auch für Tim Wirtz, dem es „richtig gut bei seinem neuen Verein gefällt“, versichert Oploh. Tobias Dommek will auch bleiben, ist aber nicht sicher, ob er aus beruflichen Gründen den Aufwand stemmen kann. Auch der junge Rückraumspieler Torben Hadamer überlegt noch, würde gerne mehr Verantwortung übernehmen. Pierre Köhler weiß noch nicht, ob er die Handballschuhe ganz an den Nagel hängt. Falls nicht, bleibt er.

Topspieler Jens Niehof fühlt sich pudelwohl



Neukirchens Topspieler Jens Niehof fühlt sich ebenfalls pudelwohl, will aber wissen, wo die sportliche Reise hingeht. Der regionalligaerfahrene Linkshänder blickt deshalb auf die SVN-Kaderplanung. Und da gibt es einen Neuzugang, der ihm gefallen könnte.



Mit Marvin Bünten kommt ein 22-jähriger, wurfgewaltiger Linkshänder für den rechten Rückraum. In der Jugend beim TV Aldekerk, ging später zur HSG Vennikel/Rumeln-Kaldenhausen, kommt nun vom Landesligist TV Schwafheim.



Mit SVN-Torhüter Rico Burggraf möchten die Verantwortlichen ebenfalls verlängern. „Wir sind zuversichtlich“, so Baar. Das ist wichtig, denn die Neukirchener verlieren mit Lorenzo Breuer einen jungen Torwart an Ligakonkurrent Adler Königshof II. Außerdem stellt sich Torhüter Michael Biskup in den Dienst der dritten Mannschaft beim SVN – mit Aushilfseinsätzen in der „Ersten“. Genauso will es der 34-jährige Routinier Geriet Fietze machen. Michelle Potschka verlässt schließlich den Verein mit unbekanntem Ziel.



Nun laufen weitere Gespräche mit möglichen Zugängen. „Wir wollen uns vor allem im Rückraum und im Tor noch verstärken“, so Björn Baar. Mit Blick auf die Meisterschaft versichert Chris Oploh schließlich: „Von mir aus bauchen wir die Saison nicht mehr anzuwerfen.“ Auch er würde einen sauberen Start in 2021/2022 vorziehen.