Neukirchen-Vluyn. In der Handball-Verbandsliga steht der SV Neukirchen am kommenden Samstag im Heimspiel gegen die HSG Oberhausen unter Siegesdruck.

SV Neukirchen steht gegen HSG Oberhausen unter Druck

Hellwach und hochkonzentriert müssen die Verbandsliga-Handballer des SV Neukirchen vor der Weihnachtspause noch einmal sein. Das Team steht mächtig unter Druck. Der Verein wird aktuell von großen Abstiegssorgen geplagt, sollte daher unbedingt doppelt punkten, um den Anschluss ans untere Tabellenmittelfeld nicht gänzlich zu verlieren. Die Blau-Gelben empfangen Samstag (18 Uhr) im Julius-Stursberg-Gymnasium die HSG Oberhausen.

Auch wenn die Lage nach wie vor schwierig ist: Die Zuversicht auf Besserung wächst. Neukirchen hat in den vergangenen beiden Spielen durchaus positive Tendenzen gezeigt. Die Hürde beim Schlusslicht in Grefrath wurde bekanntlich in souveräner Manier übersprungen, das mit 29:32 verlorene Derby gegen den Favoriten TV Kapellen über weite Strecken ausgeglichen gestaltet.

Nötige Grundeinstellung

Aber Neukirchen kann sich auf diese Entwicklung nicht verlassen oder gar ausruhen. Weicht die Mannschaft von ihrer guten Grundeinstellung auch nur einen Zentimeter ab und findet sie nicht die erforderliche Einstellung, wird es gegen Oberhausen ein böses Erwachen geben.

Die SVN-Spieler sollten ihre Entschlossenheit vor allem in der Verteidigung ausleben. In diesem Mannschaftsteil stimmt die Einstellung eigentlich stets. Die nötige Aggressivität sowie Laufbereitschaft immer vorausgesetzt. Auch das Zusammenspiel mit Torwart Andreas Dürdoth harmoniert prima.

Die Zauberformel für die Offensive heißt Geduld und Ruhe. Tempo und Individualität sind sicherlich gewünscht – aber nicht Hektik und Panik. Denn Neukirchen hat sich gerade im prestigeträchtigen Lokalduell mit dem TV Kapellen in Summe zu viele technische und persönliche Patzer erlaubt.

Die Anspiele an den Kreis waren oftmals überzogen, teilweise richtig schlecht. So landeten Bälle mehrmals beim Gegner oder im Aus.

Oberhausen selbst hat in der laufenden Saison so seine Schwierigkeiten, sich auswärts erfolgreich zu präsentieren. Der Verein holte nur magere 1:9 Punkte. Die HSG ist aber gerade in ihrer Defensivausrichtung schwer in ein Schema einzuordnen. Gleich mehrere Varianten sind abrufbar.