SV Scherpenberg sucht nach Trainerwechsel Rückweg zum Erfolg

Moers. In der Fußball-Landesliga sucht der SV Scherpenberg den Rückweg zum Erfolg. Sonntag geht es zu den VSF Amern.

Diese Bilanz liest sich wie die eines Absteigers: Aus den vergangenen elf Spielen holte Fußball-Landesligist SV Scherpenberg (12. Platz, 20 Punkte, 22:26 Tore) nur einen Sieg sowie zwei Unentschieden. Dass die Moerser immer noch sechs Punkte über dem „Strich“ stehen, verdanken sie einzig und allein ihrem perfekten Saisonstart mit fünf Siegen in Folge, der sie zwischenzeitlich bis auf Rang eins gebracht hatte. Immerhin: Viermal hat der SVS schon auswärts gewonnen. Diese Bilanz will das Team am Sonntag ausbauen, wenn es ab 15 Uhr bei den VSF Amern (7., 25, 34:28) gastiert.