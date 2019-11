Am Niederrhein. Fußball-Bezirksligist VfL Repelen hat in der vierten Runde im Kurt-Blömer-Kreispokal den Landesligisten SV Sonsbeck zu Gast – verliert mit 0:3.

In der vierten Runde im Kurt-Blömer-Kreispokal hatte Fußball-Bezirksligist VfL Repelen den Landesligisten SV Sonsbeck zu Gast. Letztlich setzte sich der Gast standesgemäß in Repelen mit 0:3 (0:1) durch.

Und die erste Halbzeit verlief dabei praktisch wie erwartet, als sich der Gastgeber erstmal auf die Verteidigung verlegte und Sonsbeck optisch deutlich überlegen war. Doch lediglich Sebastian Leurs war es, dem als einziger Gäste-Akteur, dann auch ein Tor gelang (34.).

„Nach der Pause war Repelen besser“

Die Anfangsphase der zweiten Halbzeit gehörte schließlich den Repelenern, die im Verlauf schließlich auch zu einigen Chancen kamen. Doch der Ausgleich wollte schlichtweg nicht fallen. Als die Druckphase allmählich nachließ machten die Sonsbecker dann alles klar. Maximilian Fuchs traf zum 0:2 (71.). Und auch für den Endstand war Fuchs zuständig. Den besorgte er in der Schlussminute der Partie.

Sonsbecks Trainer Heinrich Losing sagte nach dem Spiel: „In der ersten Halbzeit war es ein Spiel auf ein Tor, aber wir hätten danach höher führen müssen. Nach der Halbzeit war die einzige Phase in der Repelen besser war. Mit etwas Pech hätte da der Ausgleich fallen können. Insgesamt sind wir aber völlig verdient weiter gekommen.“

Repelens Trainer Sascha Weyen: „Das Ergebnis ist auf jeden Fall zu hoch ausgefallen, weil wir uns über weite Strecken des Spiels gut verkauft und das Spiel offen gehalten haben. Sonsbeck hatte mehr vom Spiel, vor allem in der ersten Halbzeit. Allerdings hatten sie da keine einzige Torchance. Das Tor war ein direkt verwandelter Freistoß. In die zweite Halbzeit sind wir gut gestartet, hatten eine riesige Chance zum Ausgleich und hätten vielleicht einen Elfmeter bekommen können. Danach hat Sonsbeck wieder ein bisschen angezogen und das 2:0 gemacht. Am Ende haben wir nochmal alles riskiert und so das dritte Tor kassiert.“

VfL Repelen: Rennen, Nowicki, Sengül, Blessing, Hodzic, Kuci, Ait Dada, Böhm (46. Pavlovic/81. Sauren), Schneider (60. Alemdar), Sylla (63. Günes), Neukirchen.

SV Sonsbeck: Hüpen, Werner, Gizinski (46. Terlinden), Leurs, Canpolat, Maas, K. Keisers (74. Evertz), Terfloth, Meier, Oliveira Monteiro, Fuchs.