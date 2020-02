SV Sonsbeck trotzt Sturm und klettert wieder auf Rang neun

Sonsbeck. In der Fußball-Landesliga hat der SV Sonsbeck das Nachholspiel gegen den SC Kapellen-Erft verdient mit 2:0 gewonnen.

In der Fußball-Landesliga konnte der SV Sonsbeck das Nachholspiel gegen den SC Kapellen-Erft mit 2:0 (0:0) für sich entscheiden. Damit feierten die Rot-Weißen durch die Treffer von Sebastian Leurs und Max Fuchs den ersten Dreier im neuen Jahr und seit 2013 den ersten Erfolg gegen den Sportclub. Mit dem verdienten Sieg holte sich der SVS Platz neun zurück.

SVS-Cheftrainer Heinrich Losing musste auf Felix Terlinden, Alexander Maas (beide Knieprobleme), Luis Ramon Gizinski (Grippe) und Johannes Keisers (privat verhindert) verzichten. Beim Gast fehlte Torjäger Alexander Hauptmann an allen Ecken. Losing war nach dem Spiel erleichtert: „Das war ein Sieg des Willens. Trotz der ganzen Ausfälle haben wir das gut kompensiert. Das zeigt mir, dass wir immer noch elf gute Spieler auf den Platz bringen können“, so Losing.

Beide Mannschaften hatten über die gesamte Spielzeit mit starken Windböen zu kämpfen, so dass ein vernünftiges Fußballspiel eher schwierig war. Im torlosen ersten Durchgang spielten die Rot-Weißen gegen den Wind und hatten immer wieder Probleme im Spielaufbau. Mit viel Einsatz und Laufbereitschaft erstickten die Sonsbecker die Angriffsversuche der Gäste.

Nach dem Seitenwechsel und mit Rückenwind kam Sonsbeck besser ins Spiel. Für die Führung musste ein Freistoß her. Leurs nahm vom rechten Strafraumeck maß. Mit einem gefühlvollen Schlenzer versenkte Sonsbecks Nummer Sieben sehenswert zum 1:0 (63.). Aber damit nicht genug. Luca Terfloth bediente aus dem rechten Halbfeld Max Fuchs, der per Kopf zum 2:0 (66.) einnickte. In der 70. Minute hätte es nochmal eng werden können. Aber Kapitän Tim Weichelt, im Sonsbecker Tor verhinderte mit einem super Reflex gegen Schreuers den Anschlusstreffer.

Premiere für Daniel Groß

Danach ließen die Rot-Weißen nichts mehr anbrennen. In der 90. Minute kam Winterneuzugang Daniel Groß noch zu seiner Pflichtspiel-Premiere im Sonsbecker Trikot. „Insgesamt war das Spiel schon ausgeglichen. Wir haben in der Druckphase zwei Tore gemacht. Es zeigte sich wieder, dass Kleinigkeiten entscheidend sein können“, meinte Trainer Losing.

Am kommenden Sonntag um 15 Uhr empfängt der SV Sonsbeck nun den VfR Fischeln im Willy-Lemkens-Sportpark.

SV Sonsbeck: Weichelt; Canpolat, Schoofs, Werner, Meier, Terfloth, Pütz, K. Keisers, Leurs (90. Groß), Fuchs (87. Alzedaue), Geurtz (74. Evertz).