Sven Schützek muss in Lintfort „noch eine Idee entwickeln“

Platz zwölf und acht Punkte vor dem ersten Abstiegsrang – mit dieser Zwischenbilanz zum Abschluss der Hinrunde können Mannschaft und Verantwortliche beim Fußball-Landesligisten TuS Fichte Lintfort (22 Punkte, 20:37 Tore) durchaus zufrieden sein. Zeit, sich darauf auszuruhen, bleibt dem Team aber nicht, denn vor der Winterpause wird noch zweimal um Punkte gespielt. Am Sonntag um 15 Uhr gastieren die Lintforter zum Rückrunden-Auftakt beim 1. FC Mönchengladbach (5., 27, 45:24).

Fichte-Trainer Sven Schützek erwartet einen Gegner mit Wut im Bauch, und das gleich aus zwei Gründen: Vor einer Woche endete die Gladbacher Serie von 13 Punkten aus fünf Spielen mit einer 1:2-Heimschlappe gegen den TSV Meerbusch II. Außerdem dürfte der FC Revanche für das Hinspiel anpeilen, in dem sich die Lintforter durch Treffer von Stefan Kapuscinski und Robin van Radecke mit 2:1 durchsetzen konnten. Eine seiner seltenen „Schaffenspausen“ legte dabei Mönchengladbachs Torjäger Oguz Ayan ein. Überragende 29 Treffer hat der Stürmer in 17 Hinrundenpartien erzielt, blieb dabei nur dreimal ohne persönliches Erfolgserlebnis: beim Saisonauftakt in Lintfort, beim 0:2 in Wesel und beim 0:0 gegen Bedburg-Hau. „Gegen uns war er nicht zu sehen“, erinnert sich Sven Schützek. „Da haben mich hinterher die Leute gefragt, ob er überhaupt mitgespielt hat.“

Vor dem FC-Torgaranten, der seine dritte überragende Landesliga-Saison in Folge für die Gelb-Blauen absolviert, hat der Lintforter Coach großen Respekt. Im August begegnete Fichte dem favorisierten FC mit einem 3-5-2-System, doch von diesem damals erfolgreichen Konzept musste sich der Coach nun notgedrungen verabschieden. „Aus personellen Gründen“, wie Schützek erklärt. „Ich habe momentan keinen gelernten Sechser im Kader, und auch bei den Innenverteidigern wird es eng.“

So fehlen ihm am Sonntag die verletzten Kevin Zola Katendi, Cedric Roitzheim und Alexander Lenders. Deshalb werden sich taktischen Überlegungen von Schützek und seinem Co-Trainer Gianni Giorri wohl bis zum Sonntagmittag hinziehen: „Wir müssen noch eine Idee entwickeln, die mit dem aktuellen Kader umsetzbar ist“, hat er auch die konditionellen Rückstände einiger Akteure wie Nikola Serra im Hinterkopf.„Es ist aktuell angesichts der personellen Situation schon brutal“, fasst Schützek die Lage zusammen. „Wir müssen im Lauf der Woche so viel Kraft wie möglich tanken und uns dann an den beiden Spieltagen bis zur Winterpause zusammenreißen. Die Jungs trainieren gut und haben den nötigen Willen, aber die ständigen Rückschläge kosten schon Substanz. Umso wichtiger, dass die tabellarische Situation momentan nicht beunruhigend ist.“