Sven Schützek wird Trainer beim SV Hönnepel-Niedermörmter

Sven Schützek wird Fußball-Trainer beim SV Hönnepel-Niedermörmter. „Ich bedanke mich sehr bei Fichte für die rasche Vertragsauflösung und für das absolut faire Verhalten“, sparte Schützek nicht mit Lob für seinen früheren Verein, dem Ligakonkurrenten TuS Fichte Lintfort. So kann er nun guten Gewissens wechseln und am Freitag erstmalig dort das Training leiten, wo bekanntlich „der Acker brennt“. Wobei, erstmalig nicht ganz richtig ist. Schützek war unter Georg Mewes bereits als Co-Trainer bei Hö-Nie aktiv und von 2012 bis 2015 außerdem noch für die Hö-Nie-Reserve in der Bezirksliga verantwortlich.

Eigentlich wollten der SV Hönnepel-Niedermörmter und der neue Coach die Personalie erst am Freitag bekanntgeben, weil Schützek derzeit beruflich in Hannover weilt. Doch in der Gerüchteküche brodelte es seit dem vergangenen Wochenende. So sahen sich der Trainer und der SV Hö-Nie gezwungen, die NRZ zu informieren, um dem Gerede ein Ende zu machen.

„Wir sind mit Thomas von Kuczkowski absolut freundschaftlich auseinander gegangen“, beschreibt Hö-Nie-Vorsitzender Norbert Giesen die Trennung mit dem Schützek-Vorgänger. Mit dem Nachfolger sei man sich dann sehr schnell einig geworden, zumal Schützek und Fichte Lintfort bereits vor Wochen mitgeteilt hatten, dass sie getrennte Wege einschlagen wollen.

„Sven Schützek passt wirklich gut zu uns“, so Giesen weiter. „Genau wie wir möchte er mit jungen Leuten etwas aufbauen.“ Schützek sagt abschließend nur: „Ich freue mich, dass es Freitag losgeht.“ Als erste Aufgabe steht für Hö-Nie nun der Klassenerhalt des Drittletzten auf dem Trainingsplan.