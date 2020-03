Der TuS Lintfort muss eine Reaktion zeigen: Die deutliche Niederlage der Zweitliga-Handballerinnen beim Top-Klub Füchse Berlin ist sicherlich zu verschmerzen. Inakzeptabel war hingegen die Art und Weise, wie sich die Mannschaft gerade in Durchgang zwei lethargisch und willensschwach in ihr Schicksal ergab. Die TuS-Spielerinnen können es bekanntermaßen deutlich besser und haben dies vor allem in dieser Saison schon oft unter Beweis gestellt.

Die Lintforterinnen wollen sich nun wieder von ihrer erfolgreichen Seite zeigen, im Heimspiel gegen den HSG Freiburg die Verhältnisse gerade rücken. Die Partie wird Sonntag, um 16 Uhr, in der Eyller-Sporthalle angepfiffen.

Überschaubare Punkteausbeute

Bei diesem Kräftemessen treffen zwei Kontrahenten aufeinander, die im Kalenderjahr 2020 noch nicht viel zu lachen hatten. Lintfort fuhr bislang überschaubare 2:14 Punkte ein. Das Nachholspiel gegen Leipzig steht noch aus. Freiburg holte magere 2:16 Zähler. Und obwohl es an diesem Wochenende die „Zusammenkunft der Enttäuschten“ wird, gibt es einen großen, nicht unerheblichen Unterschied zwischen den beiden Vereinen. Während der TuS Lintfort (18:22 Punkte) dem sicheren Tabellenmittelfeld angehört, bangt die HSG Freiburg (10:32) aktuell auf einem Abstiegsplatz, massiv um den Klassenerhalt. Der Aufsteiger aus dem Breisgau profitierte zu Beginn der Saison von einer großen Euphorie – mittlerweile weht dem Verein der raue Wind der 2. Bundesliga knallhart ins Gesicht. Die Mannschaft kocht – wie alle anderen – auch nur mit Wasser, ist in ihren Fähigkeiten limitiert.

Aber es wäre aus Lintforter Sicht fatal, die Gäste auch nur im Ansatz zu überschätzen. Schließlich wurde schon das Hinspiel mit 27:28 verloren. Freiburg schafft es regelmäßig aus seinen begrenzten Mitteln das Optimale herauszuholen. Gerade die oftmals offensiv interpretierte 6:0-Deckung gilt als eingespielt und kampfstark. Die Spielerinnen leisten zudem einen hohen läuferischen Aufwand.

Der Angriff ist durch zahlreiche Konzepte geprägt – allerdings fehlt es vor allem an der einfachen Durchschlagskraft aus dem Rückraum. Die HSG Freiburg hat nicht umsonst den mit Abstand schwächsten Angriff der Liga.

„Der Auftritt in Berlin war extrem unterschiedlich. Die ersten 30 Minuten solide bis gut – die zweite Hälfte komplett für die Tonne“, hadert TuS-Trainerin Bettina Grenz-Klein noch mit der Pleite in der Hauptstadt. „Wir wollen es diesmal unbedingt besser machen, mit einer ausgeprägten kämpferischen Einstellung über die komplette Spielzeit. Aber wir benötigen Geduld, dürfen in Stresssituationen bei den Abschlüssen nicht überdrehen.“