Am Niederrhein. In der Handball-Landesliga möchte sich der TuS Lintfort gegen den SV Straelen für die 12:27-Klatsche im Hinspiel revanchieren.

TuS Lintfort hat gegen SV Straelen etwas gutzumachen

Handball-Landesligist TuS Lintfort möchte seinen Aufwärtstrend fortführen und die Heimpartie gegen den SV Straelen siegreich gestalten.

Gruppe 1: TV Schwafheim - MTV Dinslaken III. Schwafheim will weiter Punkte sammeln – und Dinslaken III darf nicht zum Stolperstein werden. Die Gäste sind allerdings ein gefährlicher Gegner, stecken bis zum Hals im Abstiegskampf. „Es wäre schön, wenn meine Mannschaft schnell für klare Verhältnisse sorgen würde“, betont TVS-Trainer Dirk Hünten. „Aber wir werden diesen Gegner auch nicht auf die leichte Schulter nehmen.“ Denn leichte Unsicherheiten schweben mit. Die personelle Lage ist angespannt: Pascal Prchala fällt wegen eines Nasenbeinbruches aus, sowie Marvin Bünten mit einer gebrochenen Rippe. Henning Tervoort (Fuß) und Sasa Gardijan (erkrankt) sind weitere Wackelkandidaten. Jens Schepers fehlt aus beruflichen Gründen.

Gruppe 3: TuS Lintfort - SV Straelen. Der TuS Lintfort befindet sich in guter Form, hält die Abstiegsplätze gekonnt auf Distanz. Dabei sticht vor allem die Deckungsarbeit hervor. Die Mannschaft harmoniert aktuell als eine kompakte Einheit, die ihre jeweiligen Gegner aggressiv und zweikampfstark angeht. Und das Team hat gerade gegen den SV Straelen noch einiges gutzumachen. Lintfort hat sich bei der deutlichen 12:27-Hinspielpleite bis auf die Knochen blamiert. Beide Mannschaftsteile waren damals total indisponiert. Doch die TuS-Spieler treten mittlerweile bei ihren Auftritten deutlich gefestigter in Erscheinung. „Ja, wir haben noch etwas gutzumachen, wollen uns diesmal einfach besser präsentieren und sind gegen den Favoriten aus Straelen auch nicht ganz chancenlos“, so TuS-Trainer Andreas Michalak, der einzig auf Rückraumspieler Niklas König aus privaten Gründen verzichten muss. „Wichtig wird sein, dass unsere Deckung steht.“

VfB Homberg II - TV Issum. Die Gäste haben ein schweres Auswärtsspiel vor der Brust. Homberg verfügt über genügend Qualität, um Issum zu schlagen. Der VfB spielt eine ordentliche Saison, präsentiert sich relativ stabil, hat in diesem Jahr wohl nichts mit dem Abstieg zu tun. Homberg hat den TV Issum schon im Hinspiel kalt überrascht, gewann mit einem konzentrierten Auftritt völlig überraschend mit 28:24. „Wir wollen uns für die unnötige Hinspielniederlage revanchieren“, erklärt TVI-Coach Oliver Cesa. Wir werden aber nur Erfolg haben, wenn es uns gelingt, eine sattelfeste Deckung zu stellen. Steht meine Mannschaft hinten gut, fällt es uns sichtlich einfacher, auch die Offensive zu gestalten.“ Issum freut sich auf die Rückkehr von Manuel Kaub, der zuletzt noch wegen seines Urlaubs fehlte.