Kamp-Lintfort. Die Zweitliga-Handballerinnen vom TuS Lintfort planen einen Erfolg gegen den Abstiegskandidaten SV Werder Bremen. Doch am Ende gibt es ein 27:28.

Nach dem Schlusspfiff war die Stimmung ganz tief im Keller. Es gab nur ungläubiges Kopfschütteln und allgemeines Achselzucken: Niemand in der Eyller Sporthalle fand schnell eine Erklärung. Die Zweitliga-Handballerinnen des TuS Lintfort sind vor heimischer Kulisse gegen den Abstiegskandidaten SV Werder Bremen mit 27:28 (13:14) abgewatscht worden. Waren die zuvor fünf Niederlagen im Jahr 2020 noch irgendwie in Ordnung und akzeptabel, so schmerzt die Schlappe gegen Bremen ganz besonders.

Lintfort erreichte viel zu selten seine Normalform, konnte nie das nötige Feuer entfachen. Zu Beginn gab es einige wache Momente, als die TuS-Spielerinnen sich mehrfach aufmerksam den Ball vom Gegner „klauten“. Aber Werder machte es zu diesem Zeitpunkt auch schlecht. Der Gast legte gerade in der Anfangsviertelstunde eine katastrophale Passqualität an den Tag, lud Lintfort immer wieder zur ersten und zweiten Welle ein.

Ohne Prudence Kinlend

Dass die Partie gegen das Kellerkind dennoch ausgeglichen verlief, lag daran, dass dem TuS Lintfort in vielen Teilbereichen gleich etliche Prozentpunkte fehlten. Zwar stand Mie Norup Isaksen wie erwartet im Aufgebot – Neuzugang Prudence Kinlend fehlt allerdings aus beruflichen Gründen – aber den Gastgeberinnen fehlte in der Offensive die Kreativität.

Es klappte nicht, eine solide SV-Defensive zunächst einmal richtig „zu bespielen“ und somit ans Laufen zu bekommen. Ein weiteres Manko war die Durchschlagskraft aus der zweiten Reihe: Loes Vandewal erwies sich als die einzige Konstante im Rückraum. Alle anderen Spielerinnen offenbarten Defizite in Sachen Entschlossenheit. Der Großteil der Würfe war schlecht vorbereitet und schwach platziert.

Auch der Auftritt in der Defensive war keine Offenbarung. Bremen erzeugte zwar relativ wenig Druck aus dem Rückraum, blieb aber mit seiner schnellen Spielanlage und vor allem wegen der Durchbrüche brandgefährlich. Hier hatte Lintfort große Schwierigkeiten die Lücken zu schließen.

Der TuS Lintfort kam auch in den zweiten 30 Minuten nicht richtig auf Touren: Dem Angriff fehlte weiterhin die Geschwindigkeit und die Torgefahr aus dem Rückraum. Dazu suchte die Deckung vergebenes nach Stabilität. Bremen machte es hingegen geschickt. Der Gast verwickelte seine Gegenspielerinnen immer wieder in Zweikämpfe und wartete auf seine Chancen. Was der TuS Lintfort überhaupt nicht kontrollieren konnte, war dass clevere SV-Kreisläuferspiel.

Der Abstiegskandidat aus Bremen bekam in einer hektischen und dramatischen Schlussphase zwar noch „kalte Füße“, wurde sichtlich nervös und zitterte sich trotz einer 26:22-Führung noch so eben über die Ziellinie.

„Es ist schade. Wir haben uns nicht gut präsentiert. Insbesondere unsere Wurfleistung war schwach“, so eine enttäuschte TuS-Trainerin Bettina Grenz-Klein.