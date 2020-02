TuS Lintfort liefert großen Kampf gegen den Tabellenführer

Die Zweitliga-Handballerinnen des TuS Lintfort haben dem Tabellenführer in der Eyller Sporthalle lange Zeit die Stirn geboten. Dabei hat der Gastgeber eine übergeordneten Kampfkraft an den Tag gelegt und zudem noch über weite Strecken eine ansehnliche Leistung abgerufen.

Der TuS hat alles gegeben, sein Limit erreicht, musste dennoch feststellen, dass es am Ende nicht reichte. Die Schützlinge um Trainerin Bettina Grenz-Klein unterlagen in der Eyller-Sporthalle dem Spitzenklub und Aufstiegsaspiranten Nummer eins SV Union Halle-Neustadt knapp mit 31:35 (14:16).

Gute taktische Ausrichtung

Lintfort begann mutig, mit einer guten taktischen Ausrichtung: Im Angriff war es vor allem die Geschwindigkeit in den Kombinationen und dem Passspiel. Die Mannschaft schaffte es somit den Union-Deckungsriegel in Bewegung zu bekommen. In der Startphase profitierte gerade TuS-Rechtsaußen Leonie Lambertz mehrfach. Lintfort spielte unbekümmert, war während der kompletten ersten Halbzeit ein Gegner auf Augenhöhe. Auch Katharina Ueffing brachte frischen Wind in den Rückraum.

Als ein weiterer Pluspunkt muss die Deckung genannt werden. Hier war vor allem die Lauffreudigkeit ausgeprägt, deshalb konnten die Lintforterinnen von Beginn an ein echtes Bollwerk errichten. Halle-Neustadt hatte es schwer seine Qualitäten durchzudrücken. Zudem ließ der Gast auch etliche gute Einwurfmöglichkeiten liegen.

Die Partie blieb auch nach dem Seitenwechsel spannend und interessant. SV Halle-Neustadt schien bereits auf einen sicheren Weg (20:16/35.), das Spiel für sich zu entscheiden, ließ aber in der Folgezeit die Entschlossenheit vermissen.

Dies war natürlich eine Einladung für die TuS-Spielerinnen, die mit großem Engagement und Leidenschaft zum verdienten 21:21 ausglichen. Nun war allerdings Halle-Neustadt wieder an der Reihe. Der Gast merkte, dass in Lintfort nur mit einer hundertprozentigen Einstellung etwas zu holen ist.

Am Ende alles unter Kontrolle

Union hatte in der Schlussphase allerdings wieder alles unter Kontrolle. Gerade die beiden abgebrühten Rückraum-Asse Julia Redder (9 Tore) und Lea Gruber (8) ließen sich nicht aus der Ruhe bringen, zeigten ihre Qualitäten.

„Ich bin nicht unzufrieden. Meine Mannschaft hatte aber leider ab der 40. Minute eine Schwächephase, die Halle-Neustadt rigoros für sich genutzt hat“, sagte TuS-Tainerin Bettina Grenz-Klein nach der Partie. „Unser Kampf war gut, manchmal fehlte die Cleverness.“

TuS: Vandewal 13/8, Lambertz 5, Ueffing 4, van Hulten 3, van Nijf 3, Klein 2, Legermann 1.