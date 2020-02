Durststrecken gehören in jeder Sportart dazu. So gibt es die Niederlagen, die es aufgrund der übermächtigen Konkurrenz einfach abzunicken gilt und die Rückschläge, die noch tagelang schwer verdaulich im Magen liegen.

Bei den Zweitliga-Handballerinnen des TuS Lintfort knabbert man aktuell noch an der schwachen Vorstellung unlängst im Heimspiel gegen den SV Werder Bremen. Die Mannschaft konnte die Erwartungen nicht erfüllen und verlor gegen den Abstiegskandidaten aus dem Norden. Nun wartet die Chance auf die schnelle Wiedergutmachung. Die Schützlinge um TuS-Trainerin Bettina Grenz-Klein haben erneut einen Heimauftritt, empfangen Karnevalssonntag, 16 Uhr, in der Eyller-Sporthalle, die TG Nürtingen.

In diesem Kräftemessen steckt eine ganz besondere Brisanz. Beide Teams sind zwar im Tabellenmittelfeld anzutreffen, sollten aber ein wachsames Auge auf den „Liga-Keller“ haben. Die Abstiegsplätze sind nicht fern und in Not geratenen Vereine mobilisieren derzeit sämtliche Kräfte, um sich aus dieser Misere zu befreien.

Kampfstarke Gäste

Nürtingen stellt eine Mannschaft, die zum Großteil von ihren kämpferischen Tugenden lebt. So ist gerade der Defensivverbund eine Plattform, wo die Spielerinnen ihre aggressiv geführten Zweikämpfe, ihre läuferischen Fähigkeiten und ihre ausgeprägten körperlichen Vorzüge einbringen und vereinen können. Ein weiterer Vorteil ist, dass das Gros des Kaders schon seit mehreren Jahren zusammenspielt, sich somit wichtige Automatismen eingeschliffen haben.

Im Angriff wird immer versucht, alle Positionen ins Spielsystem einzubinden. Nürtingen praktiziert oft das Einlaufen der Außen, sowie einfache, passsichere Wechsel im Rückraum. Lea Schuhknecht ragt dabei nicht nur wegen ihrer Körperlänge von 1,83 Meter aus der Mannschaft heraus. Auch ihre Wurfqualitäten sind etwas ganz Besonderes.

Die Spielerinnen des TuS Lintfort werden mit Sicherheit auf dieses Spiel brennen, sich mit diesem Gegner zu messen und natürlich niederzuringen. Der Stachel der Enttäuschung nach der unnötigen Pleite gegen Werder Bremen sitzt immer noch tief. Die Mannschaft will diesen Ausrutscher unbedingt korrigieren und wieder auf Kurs kommen – endlich die schwarze Serie von mittlerweile sechs Niederlagen in Folge beenden.

„Es ist ein sogenanntes Vier-Punkte-Spiel“, betont TuS-Trainerin Bettina Grenz-Klein. „Für uns ist es extrem wichtig wieder in die Erfolgsspur zurückzukehren. Wir wollen nicht nur gewinnen, sondern unseren Zuschauern dabei auch etwas bieten.“

Haben eine Zusammenarbeit vereinbart: Gerhard Döll (links) und TuS-Manager Ulrich Klein. Foto: TuS Lintfort

Der TuS Lintfort hat bekanntlich gleich in einigen Bereichen Luft nach oben. Das Team muss sich vor allem in der Deckung neu aufstellen, in erster Linie die erforderliche Disziplin bringen – und dass über die kompletten 60 Minuten. Im Angriff ist Cleverness, aber auch Geduld gefragt. Die TuS-Spielerinnen benötigen mit Sicherheit ein hohes Grundtempo in ihren Aktionen, müssen aber abwägen und auch mal den Fuß vom Gaspedal nehmen, damit Ruhe und Übersicht einzieht.

Der TuS Lintfort setzt künftig auf die Zusammenarbeit mit „Döll+Pieri Consulting“ die sich mit der Beratung von Handballern und Vereinen befasst. „Wir versprechen uns von der Zusammenarbeit gemeinsamen Erfolg und wollen den Standort Kamp-Lintfort in der Bundesliga etablieren“, so TuS-Manager Ulrich Klein.

Erst kürzlich war die Wahl zur besten deutschen Handballerin des Jahres. Da verwunderte es niemanden, dass sich die deutsche Nationalspielerin und das Rückraum-Ass Emily Bölk die Krone holte. Ihr folgte Dinah Eckerle, die zur Zeit beste deutsche Torhüterin. Aber nicht nur die gesamte Republik freute sich über die Wahl, sondern auch beim Zweitligisten TuS Lintfort gab es etwas zu feiern.

In der bundesweiten Rangliste tauchten auch zwei Spielerinnen des TuS Lintfort auf. Ganz besonders darf sich die TuS-Spielmacherin Mie Norup Isaksen freuen. Die Dänin hat eine enorme Entwicklung genommen und wurde für ihre hervorragenden Leistungen mit Platz neun belohnt – die somit einzige Zweitligaspielerin unter den Top-Ten.

Aber auch Laura Graef wurde mit Rang 19 ausgezeichnet. Die Torhüterin hat in der Vergangenheit einen enormen Leistungssprung vollzogen, ihre Leistung deutlich stabilisiert.