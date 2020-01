TuS Lintfort: Siegesserie der Damen reißt im hohen Norden

Der Höhenflug der vergangenen Wochen fand ein abruptes Ende. Gab es unlängst einzig Freude und Heiterkeit, macht sich aktuell Enttäuschung breit: Die Zweitliga-Handballerinnen des TuS Lintfort wurden bei ihrem Auftaktspiel in 2020 kalt erwischt und unterlagen nach zuletzt fünf Siegen in Folge nun bei der TSV Nord Harrislee, nahe der dänischen Landesgrenze, recht deutlich mit 20:26 (10:10). Gleichwohl gibt es überhaupt keinen Grund, Trübsal zu blasen: Die 16:10 Punkte sind immer noch eine tolle Momentaufnahme, so dass die Abstiegsränge auf Distanz bleiben.

Den TuS-Spielerinnen merkte man die Reisestrapazen zunächst überhaupt nicht an. Im Gegenteil. Das Team agierte wach und konzentriert. Insbesondere die Vorgaben in der Verteidigung wurden kollektiv zur Zufriedenheit gelöst. Das Zentrum in der defensiv ausgerichteten Formation zudem von Jana Willing und Loes Vandewal prima organisiert. Lintfort wirkte engagiert und führte in der 12. Minute folgerichtig mit 5:2.

Dürftige Trefferquote

Aber Harrislee zog aus einer holprigen Startphase seine Schlüsse und konnte seinerseits in der eigenen Abwehr zulegen. Und es fiel sofort auf: Lintfort bekam gleich seine Schwierigkeiten einen konsequenten aber vor allem konstruktiven Spielaufbau zu leisten. Und wenn sich mal gute Einwurfmöglichkeiten ergaben, so krankte es an einer dürftigen Trefferquote. In einem körperlich intensiven, aber manchmal auch zähen Kräftemessen, rieben sich die Angriffsreihen auf, neutralisierten sich gar größtenteils gegenseitig.

Die Gäste vom linken Niederrhein kamen auch nach dem Seitenwechsel nicht richtig auf Touren. Der Grund des Übels lang weiterhin in der Offensive. So war ein großes Manko das schwache, eigene Überzahlspiel. Die Mannschaft spielte ihre Konzepte gleich mehrfach schlecht aus oder scheiterte beim Torabschluss – vor allem die Quote von der Rechtsaußenposition war schwach.

Aber damit nicht genug. Ein weiteres negatives Kriterium war, dass zu wenig Druck aus dem Rückraum erzeugt wurde. Die Spielerinnen sprühten nicht gerade vor Kreativität – oft fehlte es einfach am Tempo.

Der Ball lief zu langsam durch die eigenen Reihen, so dass Harrislee recht stressfrei die Räume geschickt zustellen konnte. Gerade Loes Vandewal gelang es über die kompletten 60 Minuten nicht ihre gewohnte Torgefahr zu entwickeln – ein mageres Törchen ist für eine Spielerin ihrer Klasse schlichtweg zu wenig.

Aber auch ihre Mitstreiterinnen, wie beispielsweise Becky van Nijf oder Naina Klein waren nicht fehlerfrei. Die Mannschaft somit anfällig und einfach auszurechnen.

Das „Nordlicht“ aus Harrislee hingegen brachte in seinem Auftritt die erforderliche Konstanz auf die „Platte“, aber vor allem die nötige Entschlossenheit beim Abschluss. Die TSV-Spielerinnen legten sich schnell ein sicheres Torepolster (17:13/21:16) zu.

„Es fehlt an Tempo“

„Unser Auftritt war nicht gut“, bilanzierte TuS-Trainerin Bettina Grenz-Klein. „Kaum eine Spielerin erreichte die Normalform. Es fehlte im Angriffsspiel an Tempo und Ideen. Die Aktionen waren in der Vielzahl nicht zwingend genug, wie unter anderem beim Überzahlspiel.“

So haben sie gespielt:

Torhüterinnen: Laura Graef, Sabrina Romeike.

Feldspielerinnen: Leonie Lambertz 2, Lisan van Hulten 3, Naina Klein 4, Anika Henschel 1, Mie Norup Isaksen 7/4, Becky van Nijf 1, Jana Willing, Katrin Kaiser, Lisa Kunert 1, Loes Vandewal 1.

Trainerin: Bettina Grenz-Klein; Co-Trainer: David von Essen.