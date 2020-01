Am Niederrhein. Während die Landesliga-Handballer vom TuS Lintfort beim Liga-Primus Styrum antreten, will Schwafheim in Biesel seine Auswärtsschwäche abstellen.

TuS Lintfort tritt beim Tabellenführer DJK Styrum an

Der TuS Lintfort steht vor einer richtig hohen Hürde: Die Landesliga-Handballer reisen zum souveränen Tabellenführer DJK Styrum.

Gruppe 1: ATV Biesel - TV Schwafheim. Die Auswärtsschwäche des TV Schwafheim ist bekannt. Der Verein kann in der laufenden Saison in den Hallen der Gegner seine Möglichkeiten nur bedingt abrufen, kassierte bereits vier Niederlagen. „Ich denke, wir haben schon genügend Auswärtspunkte verschenkt“, betont TVS-Trainer Dirk Hünten. „Unser Ziel ist es, nach dem Spieltag die Tabellenplätze mit Biesel zu tauschen und dazu brauchen wir einen Sieg.“

Biesel bevorzugt eine tempointensive Spielweise, mit vielen einstudierten Abläufen. In der Deckung herrscht eine gute Laufbereitschaft. Schwafheim muss einzig auf Simon Engels (Beruf) und Sasa Gardijan (Finger) verzichten.

Gruppe 3: DJK Styrum - TuS Lintfort. Die Stimmung ist gut. Der TuS Lintfort ist mit einem überraschenden Sieg gegen Dinslaken II ins neue Jahr gestartet. Das Team hat somit weiter an Selbstvertrauen getankt und reist daher auch gestärkt zum souveränen Tabellenführer DJK Styrum an. „Wir sind natürlich Außenseiter“, sagt TuS-Trainer Andreas Michalak, fügt aber selbstbewusst hinzu. „Aber auch meine Jungs haben ihre Qualitäten, sind daher nicht völlig chancenlos.“

Aber wenn Styrum (19:3 Punkte) gerade vor heimischer Kulisse ins „Rollen“ kommt, ist der Verein nur schwer zu stoppen. Oftmals macht vor allem die große Breite des Kaders den Unterschied aus. Styrum kann wechseln, ohne dabei einen Qualitätsverlust befürchten zu müssen. Die DJK entwickelt von allen Positionen eine stets Torgefahr, doch die meiste Durchschlagskraft kommt aus dem Rückraum. „Unsere Ziel ist es, dem Spitzenreiter das Leben so lange wie möglich schwer zu machen“, ergänzt Andreas Michalak. Der TuS Lintfort reist einzig ohne Jannik Schlieper wegen Oberschenkelproblemen an – dafür rückt Felix Stenger wieder ins Aufgebot.

TB Oberhausen - TV Issum. Issum ist allein von der Papierform her klarer Favorit. Der aktuelle zweite Tabellenplatz ist eine schöne Momentaufnahme. Kontrahent Oberhausen hingegen steckt im dicksten Abstiegskampf. Und genau das macht den Verein so gefährlich. Oberhausen kämpft stets mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln, gibt sich zu keinen Zeitpunkt eines Spiels auf. Die Hausherren strotzen vor allem bei Heimspielen vor Energie. Der Verein holte seine insgesamt sechs Punkte ausnahmslos in der eigenen Halle. „Ich würde gerne gewinnen. Aber ich kann mein Team auch nur warnen. Die Oberhausener Kampfkraft ist nicht zu unterschätzen“, so TVI-Trainer Oliver Cesa. „Wir müssen daher mannschaftlich geschlossen auftreten.“