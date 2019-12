TuS Xanten erfüllt Pflichtaufgabe, Alpen/Rheinberg ohne Sieg

Handball-Bezirksligist TuS Xanten besiegte den HC TV Rhede II mit 30:24.

TuS Xanten - HC TV Rhede II 30:24 (15:13). Xanten hatte massive Startprobleme. Die Mannschaft fand einfach den Rhythmus nicht. Aber gute Aktionen brachten im weiteren Spielverlauf die nötige Sicherheit. Die Hausherren erreichten insbesondere in Durchgang zwei die gewohnte Leistungsstärke, gaben nun klar den Ton an und siegten verdient.

TuS: F. Eichler 10/2, Swoboda 6, Orlowski 4, Ernst 4, Kühl 2/1, Dertinger 2, N. Eichler 1, Heiming 1.

TSV Bocholt - Moerser SC 28:22 (14:11). Moers bot eine engagierte Leistung, erwies sich über weite Strecken des Spiels als gleichwertiger Gegner. Zu Beginn der Partie hakte es allerdings in der Defensive. Der MSC-Verbund bekam den starken Mittelmann der Gastgeber nicht in den Griff. In der Folgezeit zeigte das Team aber mehr Übersicht in Abwehr und Angriff. Nach dem Seitenwechsel schlichen sich leichte Konzentrationsmängel ein. Doch Moers steckte nicht auf, bot bis zum Schluss eine gefällige Leistung.

MSC: Vanek 13/5, Panitz 2, Wendorff 2, Dewald 2, Vook 1, Gebel 1, Odenbach 1.

HSG Hiesfeld/Aldenrade III - HSG Alpen/Rheinberg 38:23 (17:10). Die Gäste warten weiterhin auf etwas Zählbares. Alpen war auch diesmal in Hiesfeld überfordert, hat mittlerweile den Anschluss zur Konkurrenz verloren.

HSG: Brettschneider 7/1, Kugler 4, Blokisch 4, Kamps 2, Schröder 2, Scheffers 1, P. Luitjens 1, T. Luitjens 1, Wardatzki 1.

TV Schwafheim II - SV Schermbeck II 22:22 (11:10). In einem packenden und spannenden Match, holte sich Schwafheim einen verdienten Punkt. In dieser Begegnung bekämpften sich zwei gleichstarke Gegner. Aber Schwafheim tritt mittlerweile ziemlich gefestigt in Erscheinung, holte zuletzt überragende 7:1 Punkte, kann sich auf seine mannschaftliche Geschlossenheit verlassen.

TVS II: Gröning 13/5, Hafermann 2, Buchholz 2, Da. Attrot 2, Philipp 1, De. Attrot 1, David 1.

Das Lokalderby zwischen dem gastgebenden SV Neukirchen II und dem TV Kapellen II wurde auf Samstag, 18. Dezember, verlegt.