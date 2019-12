TuS Xanten um Trainer Harald Metsches kommt unter die Räder

Am Niederrhein. Die Verbandsliga-Handballerinnen der HSG Alpen/Rheinberg verlieren deutlich in Essen – aber nicht so deutlich wie TuS Xanten in der Landesliga.

Die Verbandsliga-Handballerinnen der HSG Alpen/Rheinberg unterlagen daheim gegen die SG Überruhr III deutlich mit 25:34.

HSG Alpen/Rheinberg - SG Überruhr III 25:34 (14:17). Das letzte Heimspiel 2019 fing schon schlecht an. Marie van Meegern sollte eigentlich dem Kader angehören, knickte aber beim Warmmachen um und fiel aus. Auch Larissa Manca, die Trainer Sebastian Elbers eingeplant hatte, musste kurzfristig verletzt passen. Das Pech setzte sich in der Begegnung fort. Hinzu kamen etliche Unzulänglichkeiten, die zu einer Klatsche führten. Zunächst lief’s aber ganz ordentlich. Nach zwölf Minuten stand’s 6:6. Doch nach und nach wurden die Gäste im Torabschluss deutlich effektiver.

„Wir haben es den Gegnerinnen viel zu leicht gemacht. Die großen Spielerinnen im Rückraum hätten wir besser angehen müssen“, sagte Elbers. In der 26. Minute kam die HSG nochmals heran (14:15). Doch weil auch vorne nach der Pause immer weniger klappte, zog Überruhr III weiter davon.

HSG: Pude 12/2, Scholz 8/2, Neinhuis 2/2, Hochstrate 1, Hetkamp 1, Zeegers 1.

Landesliga

TuS Xanten - SV Straelen II 22:45 (11:21). Eigentlich sollte alles besser werden, als in den vergangenen Wochen. Die Voraussetzungen waren gut – die Bank voll. Aber das Team um Trainer Harald Metsches machte vieles falsch: kein Rückzugsverhalten, kaum Deckung und keine Körpersprache. Diese eher mäßig gute Konstellation führte dazu, dass Straelen – vor dem Spieltag ebenfalls noch sieglos – klar die Kontrolle übernahm. Xanten kam komplett unter die Räder, wird den Abstieg wohl kaum verhindern können.

TuS: Lamers 9/4, Oenning 6, Eckholt 2, Kilders 1, Kübel 1, Böhmer 1, Winkels 1, Sernetz 1.

TV Issum - HSG Vennikel/Rumeln-Kaldenhausen 27:27 (11:13). Hatten die Gäste aus Rumeln den Start in die erste Halbzeit noch verschlafen, steigerten sie ihre Leistung, angespornt durch das Foul an Kreisläuferin Lena Döring und ihres somit verletzungsbedingten Ausfalls ab der zehnten Minute kontinuierlich. Die Führungen wechselten ununterbrochen. Auch die zweiten 30 Minuten verliefen spannend. Die Gäste erspielten sich einen Vorsprung, mussten ihn aber schnell wieder hergeben. Die HSG verrannte sich oft in Einzelaktionen – der Spielverlauf blieb dennoch ausgeglichen. In der 50. Minute schied dann Laura Harlinghaus, die zweite Kreisläuferin, ebenfalls verletzungsbedingt aus. Vennikel rückte erneut eng zusammen, lag allerdings mit 26:27 in Rückstand. Doch das Team spielte clever und bekam in der Schlusssekunde noch einen Siebenmeter zugesprochen, den Stefanie Jugovac sicher verwandelte.

HSG: Jugovac 10/6, Sauer 7, Thomé 5, Döring 1, Harlinghaus 1, Roschig 1, Stockhorst 1, Ulrich 1.

Bezirksliga

TuS Lintfort II - TV Hiesfeld/Aldenrade III 28:15 (12:7). Der souveräne Tabellenführer Lintfort siegte nach durchschnittlicher Leistung auch in der Höhe verdient. Die Mannschaft warf aber insgesamt gesehen zu viele Fahrkarten.

TuS: Hackstein 5/1, Egelhof 5, Kuhn 4/2, Schreier 4, Tersteegen 3, Schmitt 2, Schwedler 2, Rusch 1, Hüls 1, Gersmann 1/1.

SV Neukirchen - SV Schermbeck 21:26 (7:11). Neukirchen war bis zur 50. Minute (20:21) ein gleichwertiger Spielpartner.

SVN: Schütz 7, Hericks 4, Casper 3, Zerr 2, Baar 2, Heppner 1, Böckel 1, Wruck 1.