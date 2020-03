Am Niederrhein. Der TV Schwafheim tritt in der Handball-Landesliga mit einer weißen Heimweste, aber ohne Abwehrchef gegen den Tabellenführer Hülser SV an

Der TV Schwafheim empfängt in der Handball-Landesliga, Gruppe 1 den dominanten Tabellenführer Hülser SV.

Gruppe 1: TV Schwafheim - Hülser SV. Die Krefelder sind in dieser Saison das Maß aller Dinge. Der Verein hat reichlich Qualität an Bord, hatte die Konkurrenz bislang stets sicher im Griff. Der Vorsprung auf den Tabellenzweiten aus Rheydt ist gewaltig. „Unser Ziel ist es, zu Hause ungeschlagen zu bleiben“, betont TVS-Trainer Dirk Hünten durchaus optimistisch. „Aber dazu muss meine Mannschaft unbedingt ihr Limit erreichen. Die Deckung benötigt eine übergeordnete Kampfkraft und der Angriff die dazu gehörige Geduld und vor allem die Effektivität im Abschluss.“ Die Hausherren treten erneut ohne ihren Deckungschef Pascal Prchala an, der Probleme mit dem Schleimbeutel am Ellenbogen hat. Max Geerkes fehlt wegen einer Schulterverletzung.

Gruppe 3: TuS Lintfort - TV Biefang. Der TuS Lintfort kann nach dem jüngsten Erfolg in Bottrop im Abstiegskampf erst einmal durchatmen. Der Verein hat nun ein ordentliches Fünf-Punkte-Polster auf den einzigen Abstiegsrang. „Der Sieg in Bottrop war immens wichtig, aber auch verdient“, erinnert sich TuS-Trainer Andreas Michalak gern. „Meine Mannschaft hat in Bottrop vor allem in Hälfte zwei eine tolle Reaktion gezeigt und die Partie sicher nach Hause gebracht.“

Nun gegen Biefang wird es aber wieder richtig schwer. Der Gast stellt eine lauffreudige Truppe, die viel Energie im Rückraum freisetzt. „Ich rechne mit einem ausgeglichenen Match. Es werden, wie so oft, bei Mannschaften mit ähnlichem Leistungsvermögen die Kleinigkeiten über Sieg oder Niederlage entscheiden“, fügt Andreas Michalak hinzu, der alle Mann zur Verfügung hat. Der TuS Lintfort schöpfte zuletzt Selbstvertrauen aus einer gut aufeinander abgestimmten Deckung. Die Trefferquote im Angriff lässt indes oft zu wünschen übrig.

TV Issum - SV Straelen. „Wir sind aktuell nicht gut drauf“, berichtet Oliver Cesa, Trainer des TV Issum. „Ich weiß nicht, ob die Luft schon ein wenig raus ist.“ Für Issum geht es in der laufenden Saison bekanntlich um nichts mehr. Der Aufstiegszug ist definitiv abgefahren und die Abstiegszone in weiter Ferne. So muss die Mannschaft sich für jedes Spiel neu motivieren – dies gelingt mal besser und mal schlechter.

Issum spielte zuletzt bei der Heimpleite gegen Hiesfeld/Aldenrade richtig gute 20 Minuten, um später komplett einzubrechen. Die Hausherren haben gute Erinnerungen an den 28:26-Hinspielerfolg in Straelen, als eine kämpferisch erstklassige Leistung abgeliefert wurde. Issum tritt mit einem kompletten Aufgebot an.