Schüttorf/Moers. In der 2. Volleyball-Bundesliga darf der Moerser SC nach dem 3:1 in Schüttorf weiter von der Rückkehr in die Bundesliga träumen.

Der Aufstiegstraum des Moerser SC lebt weiter: Durch den 3:1-Sieg beim FC Schüttorf am frühen Sonntagabend kletterten die Volleyballer in der 2. Bundesliga Nord auf Tabellenplatz drei. Auch wenn die Mannschaft sich wieder vor allem kämpferisch stark präsentiert hatte, wird die Rückkehr ins Volleyball-Oberhaus ein schweres Unterfangen. Neuer Spitzenreiter ist der SV Lindow-Gransee aus Brandenburg.

An der Unterstützung mangelte es dem MSC auswärts nicht. Rund 50 Fans waren aus Moers bis kurz hinter die Landesgrenze zu Niedersachsen nach Schüttorf gereist. Manche passend zu Karneval verkleidet, der Großteil trug außerdem serbische Trikots mit der Nummer neun auf der Rückseite – Zuspieler Nenad Nikolic wird der eigene Fanclub bestimmt gefallen haben. „Das war schön zu sehen, es gibt so etwas wie eine Aufbruchstimmung. Der Mannschaft hilft das auch, wenn sie so gut unterstützt wird von außen“, kommentierte Trainer Hendrik Rieskamp.

Moerser Sieg mit Schwächephasen

Die Fans sahen einen insgesamt verdienten Sieg, aber auch ein paar Schwächephasen der MSC-Akteure. Doch anders als in manch anderem Spiel in dieser Saison ließ sich das Team davon nicht beirren und brachte drei Punkte mit nach Hause. „Für den Kampf um Platz eins war der Sieg überaus wichtig“, befand der Coach. „Mit einer Niederlage wäre es wohl unmöglich gewesen, noch oben anzugreifen.“ Dann hätte der Rückstand elf Punkte auf den Topplatz in der Tabelle betragen, bei nur noch sieben Partien.

So sind es nun acht Zähler Rückstand auf Lindow-Gransee, das allerdings ein Spiel mehr absolviert hat. Möglich ist Platz eins allemal, aber: „Selbst wenn wir alles gewinnen, wird es sehr schwer, das noch aufzuholen“, meint MSC-Trainer Rieskamp. „Wir müssen es realistisch sehen, dass Lindow sehr stark ist. Ich möchte an dieser Stelle nicht den Aufstieg abschreiben, aber es hängt eben nicht nur an uns. Daher schauen wir nur auf uns und beschäftigen uns nicht mit anderen Dingen.“

Erschwerend kommt hinzu, dass der MSC am 21. März noch nach Brandenburg reisen muss. Dort könnte es schon zu einem entscheidenden Spiel um Platz eins kommen. Das Hinspiel verloren die „Adler“ übrigens deutlich mit 0:3.

In Schüttorf jedenfalls brachten auch relativ viele eigene Fehler den Sportclub nicht vom Weg ab. Dabei halfen auch die Gastgeber mit, die ein ums andere Mal zurückkamen, aber in den Schlussphasen sich mit eigenen Fehlern das Leben schwer machten. Das traf auf den FCS auch schon am Samstagabend zu, als die Gäste von VCO Berlin ebenfalls mit 3:1 in Schüttorf gewann.

Moerser SC steckt im Entwicklungsprozess

„Die Jungs glauben nun an sich, das hat in der Hinrunde hier und da etwas gefehlt. Mit den Siegen steigt unser Selbstvertrauen“, sagte Rieskamp zum zweiten Topspiel-Sieg in Folge. „Wir sind voll fokussiert. Es hat aber auch mit einem Entwicklungsprozess der jüngeren Spieler zu tun, solch engen und wichtigen Matches für uns zu entscheiden.“

Ziel sei es, die Leistungen in den kommenden Wochen zu bestätigen. „Dann wird man sehen, welche Platzierung am Ende dabei herauskommt“, fasst der Übungsleiter zusammen. Für das Umfeld des MSC wäre das am liebsten Platz eins.