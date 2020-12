Corona & Vereine, Teil 1 Was Corona mit den Vereinen in Moers und Umgebung macht

Moers und Umgebung ​Corona hat auch die Sport-Vereine am Niederrhein hart getroffen, teilweise existenzbedrohend. Die Redaktion hat nachgefragt, Teil 1.

​Die Corona-Pandemie beeinflusst weltweit die Wirtschaft, lähmt unser normales Leben und den Sport. Sie schränkt Entscheidungen und auch Entscheidungsträger ein. Davon bleiben Sportvereine nicht verschont. Vor allem diejenigen, die nicht im Fußball und dort im Profibereich unterwegs sind. Zahlreiche dieser Vereine am Niederrhein befürchten nun, aus dieser Pandemie nur mit einem großen Schaden herauszukommen. Dabei ist nicht nur von Schrammen oder Kratzern die Rede.

Einige, häufig traditionsreiche Klubs bangen sogar um ihr Fortbestehen, um ihre Existenz. Mitglieder melden sich ab, weil es kein reguläres und gewohntes Sportangebot mehr gibt. Oder sie melden sich gar nicht erst an. Was allerdings weniger die Fußballer betrifft als die Randsportarten und die, die auf eine Hallennutzung angewiesen sind. Kaum einer ist bereit, Mitgliedsbeiträge ohne die gewohnte Gegenleistung zu bezahlen. Selbst wenn sich die meisten Vereine krummlegen und mit pfiffigen Ideen die Sportlerinnen und Sportler zumeist auf digitalem Wege versuchen, bei der Stange zu halten.

TSG-Geschäftsführer Andreas Ahls mahnt früh

Andreas Ahls, Geschäftsführer der Tanzsportgemeinschaft (TSG) Niederrhein mit den „Quibbles“ hat es bereits im Frühjahr, zum ersten Lockdown auf den Punkt gebracht. „Als Verein sind wir eine Solidargemeinschaft“, sagt er. „Beiträge fallen aber auf keinen Fall unter das Prinzip Leistung für Gegenleistung, wie das im Gegensatz zu uns bei kommerziellen Sportanbietern der Fall ist. Mitgliedsbeiträge sind die tragende finanzielle Säule des Vereins. Damit ist gewährleistet, dass der Verein jederzeit handlungsfähig ist.“

Mehr Artikel zum Sport in Moers und UmlandUnd genau das müsse besonders jetzt gewährleistet sein. In einer Zeit, in der die Vereine nicht in Hallen, keinen Reha-Sport, kein Mutter-Kind-Turnen und keinen Wettkampfsport anbieten können.

Doch selbst in der Corona-Pandemie leisten die Klubs einen immensen Beitrag zum gesellschaftlichen Leben, die meist ehrenamtlichen Verantwortlichen sorgen sich um die Gesundheit ihrer Mitmenschen – und um das Wohl der Vereine.

Regelmäßige Kosten laufen weiter

Für Ahls und viele andere Vereinsfunktionäre kann es deshalb auch keine Lösung sein, Mitglieder weiterhin dadurch an den Verein zu binden, indem Beiträge einfach ausgesetzt werden. Rechtens oder nicht. Aber bei den meisten Vereinen laufen die regelmäßigen Kosten – von Übungsleiterpauschalen bis Versicherungen – weiter.

Auswahlkriterien um sich für einen Verein zu entscheiden, sind gerade bei Kindern und Jugendlichen meistens die räumliche Nähe, ob die Freunde mit dabei sind – und qualifizierte Übungsleiter, die dafür sorgen, dass es richtig Spaß macht, für seinen Sport zu schwitzen. Aber ohne Einnahmen ist es ein schwieriges, nahezu unmögliches Unterfangen, dass die Klubs ihre Mitarbeiter halten und trotzdem an einer Insolvenz vorbeisteuern können.

Für diese Weisheit muss niemand Betriebswirtschaft studiert haben. Etwa zehn Prozent weniger sind es seit dem zweiten Lockdown bei den Tanzsportlern Niederrhein, der mit unter 300 Mitgliedern eher zu den kleineren, damit aber auch anfälligeren Klubs am Niederrhein zählt. „Wir hoffen, dass die Zahl der Abmeldungen nicht noch steigen wird“, sagt Ahls.

"Der zweite Lockdown trifft uns umso härter"

Heinrich Gundlach, ein Vereinsroutinier, Vollblutfunktionär, seit vier Jahrzehnten Vorsitzender beim TuS Xanten und langjähriger Vorsitzender beim Kreissportbund Wesel, hat, wie berichtet, kürzlich eine Mail an den Landessportbund (LSB) verschickt. Dort hat er auf die zu erwartenden Folgen durch massiven Mitgliederschwund in den kommenden zwei Jahren hingewiesen, die auf die Vereine zukommen werden. Und um Hilfestellungen gebeten. Durch den ersten Lockdown sei der TuS Xanten noch ganz gut durchgekommen. „Dafür trifft uns der zweite umso härter“, beschreibt Gundlach die Situation bei dem Xantener Mehrspartenverein, der am 1. Dezember immerhin 2384 Mitglieder gezählt hat.

Fortsetzung folgt.