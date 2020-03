Am Niederrhein. In der Handball-Bezirksliga ist der TuS Xanten das Maß der Dinge, verteidigt im Lokalderby beim TV Schwafheim II die Tabellenführung. Problemlos.

Der TuS Xanten setzt seine Erfolgsserie weiter fort: Der Handball-Bezirksliga-Spitzenreiter siegte recht problemlos im Lokalderby beim TV Schwafheim II mit 29:18. Gleichwohl gab es drei Spielabsagen mit hiesiger Beteiligung. Die Partien SV Neukirchen II gegen den HC TV Rhede II, sowie TV Borken II gegen den Moerser SC und BW Dingden gegen die HSG Alpen/Rheinberg fielen aus. Jeweils die Gastvereine sagten aus den unterschiedlichsten Gründen ab. Es handelte sich dabei um ganz normale Absagen – nicht das Corona-Virus – so dass die Heimmannschaften die Punkte am „grünen Tisch“ bekommen werden.

TV Schwafheim II - TuS Xanten 18:29 (12:13). Schwafheim zeigte in den ersten 30 Minuten eine gute Einstellung und bot dem Favoriten aus Xanten die Stirn. Die Partie verlief absolut ausgeglichen. Der Tabellenführer machte allerdings nach dem Seitenwechsel ernst, brachte in beiden Mannschaftsteilen mehr Qualität auf die Platte. Xanten erspielte sich ein ganz klares Übergewicht und setzte sich sukzessive ab. Vor allem die Zusammenarbeit der Deckung mit den Torhütern klappte prima. Für Schwafheim war es bereits die sechste Niederlage in Folge.

TVS II: Gröning 6/1, Attrot 5, Buchholz 4, Imhoff 2/2, Hafermann 1.

TuS: F. Eichler 6/3, Orlowski 5, Ernst 5, Sernetz 4, Glenk 4, Kühl 2/2, Erdmann 2, N. Eichler 1.

HSG Hiesfeld/Aldenrade III - TV Kapellen II 22:26 (14:12). Kapellen bleibt Spitzenreiter Xanten auf den Fersen. Aber die Blau-Weißen mussten in Hiesfeld richtig „arbeiten“, um die Punkte einzufahren. Die Gastgeber erwiesen sich als ein hartnäckiger Gegner. Kapellen kam – wie so oft – letztendlich über die mannschaftliche Geschlossenheit zum Erfolg, übernahm ab der 45. Minute die Kontrolle und holte sich somit einen verdienten Erfolg.

TVK II: Pruschinski 6, Lasnig 5, Hanio 4, Kentrat 3, Keusemann 2, Boschheidgen 2, Pattberg 1, Schlie 1, Dopatka 1, Zimmermann 1.

Nachholspiel: BW Dingden - Moerser SC 39:24 (20:14). Für den Moerser SC stand diese Partie unter keinem guten Stern. Neben der bekannten Verletztenmisere erwischte die Mannschaft auch noch eine Erkältungswelle, so dass gleich vier Akteure aus der Kreisklassen-Reserve aushalfen. Die Gastgeber drückten von Beginn an aufs Tempo, erwischten die oftmals schlecht sortierte Moerser Hintermannschaft das eine oder andere Mal auf dem falschen Fuß (9:5). Der Gast hielt sich aber zunächst noch wacker (16:13). Die Begegnung nahm aber später einen einseitigen Verlauf.

MSC: Vanek 8/5, Knapp 4, Bosch 3, Thiemel 3, Gebel 3, Francois 2, Mindel 1.