Xantener Thomas Haal - ein Leben für den Fußball

Xanten Thomas Haal (58) blickt auf eine spannende Laufbahn zurück. Beinahe wäre er Spieler in Leverkusen geworden, blieb aber in der Heimat.

Xanten. Wer kann schon von sich behaupten, von Bayer 04 Leverkusen beobachtet worden zu sein, um ein Angebot als Vertragsamateur zu erhalten. Der gebürtige Xantener und Ex-Fußballer des TuS Xanten, Thomas Haal, kann das. Der 58-Jährige blickt auf eine erfolgreiche und spannende Spieler- sowie Trainerkarriere zurück und feierte insgesamt vier Aufstiege – zwei als Spieler und zwei als Trainer.

Haal, der zusammen mit seinen Eltern und seinen beiden Geschwistern in Xanten aufwuchs, schnürte auch seine komplette Jugendzeit beim TuS Xanten die Schuhe. Schon früh erkannten Scouts sein Talent. Über die Kreis- und Niederrheinauswahlteams stand der ehrgeizige, zweikampf- und laufstarke Mittelfeld-Allrounder in den Notizblöcken von vielen Bundesligisten. Aber er hatte nur ein Ziel: die erste Mannschaft und die Oberliga mit dem Heimatverein.

Mit 17 Jahren in der Fußball-Oberliga

Günther Werschy, der damalige Trainer, hatte Mut und holte Thomas Haal bereits als A-Junior in die Senioren-Mannschaft. Heinz Peters, der zur der Zeit Fußball-Abteilungsleiter war, wollte Werschy schon für verrückt erklären, da dieser den damals 17-jährigen Haal in einem seiner ersten Oberliga-Spiele gegen den SV Baesweiler mit einer Sonderaufgabe auf den Platz geschickt hatte.

Dort spielte ein gewisser Hans-Peter Lehnhoff, der damals Mittelrhein-Auswahlspieler und später Profi bei Bayer Leverkusen war. Haal schaltete ihn aus. Und es folgte prompt ein Angebot von den Leverkusenern. „Wer weiß, was aus mir geworden wäre, wenn mein Vater nicht abgelehnt hätte. Er war der Meinung, dass ich erst einmal meine Lehre zu Ende machen soll“, sagt Thomas Haal, der nun schon seit 37 Jahren bei der Firma Wessel als Zerspannungstechniker tätig ist.

Wechsel mit Trainer Werschy zum 1. FC Kleve

Nach einigem Auf und Ab auf dem Fürstenberg folgte er 1987 seinem Förderer Werschy zum VfB Kleve und spielte dort eine Saison in der Landesliga, ehe es doch wieder zurück zum TuS ging. Nach vier weiteren Jahren im Xantener Trikot holte ihn Hermann Tecklenburg zum SV Straelen, wo er unter anderem mit Jos Luhukay (aktuell Trainer beim FC St. Pauli) und Rudi Istenic (Ex-Profi unter anderem bei Fortuna Düsseldorf) sowie Paul Dickerboom (Ex-Trainer TuS Xanten) zusammen auf dem Platz stand und 1994 den Aufstieg in die Verbandsliga schaffte.

„Jos war der beste Fußballer, mit dem ich je zusammengespielt habe. Er war unser Dreh- und Angelpunkt. Und man könnte sagen, dass ich ihm den Rücken frei gehalten habe“, sagt Haal, der auch in Straelen mit seiner Kraft, Ausdauer und seinem Durchsetzungsvermögen schnell die Herzen der Fans eroberte.

Mit Trainer Tecklenburg in Straelen

Aber auch sein Trainer Hermann Tecklenburg hatte großen Gefallen an ihm. Haal war kaum verletzt und verpasste nur wenige Einsatzminuten. Nach dem Aufstieg entschied sich der damals 32-Jährige aber, seine Spielerlaufbahn zugunsten einer Trainerkarriere zu beenden. „Ich sollte bei meinem Heimatklub die zweite Mannschaft neu aufbauen. Die Aufgabe reizte mich“, sagt Haal, der nur zwei Jahre später das Angebot bekam, die erste Mannschaft in der Bezirksliga zu übernehmen und die Nachfolge von Klaus Schnurbusch anzutreten.

Nach drei Spielzeiten ging es weiter zum SV Vynen-Marienbaum, bei dem Haal die A-Jugend trainierte. „In der Saison zog ich auch meine Schuhe wieder an und spielte in der ersten Mannschaft. 2000 haben wir dann den Aufstieg in die Kreisliga A geschafft.“

Ausflug zum Bezirksligisten SV Rees

Von 2000 bis 2002 stand Haal als Coach beim Bezirksligisten SV Rees an der Linie, ehe er als Cheftrainer zum SV Vynen-Marienbaum zurückkehrte. 2004 schaffte Haal mit dem Team die Sensation und stieg in die Bezirksliga auf, in der sich das Team vier Jahre halten konnte.

In der Rückrunde der Saison 2007/08 stand Haal sogar noch mit 44 Jahren selbst auf dem Platz. „Eigentlich bin ich kein Freund davon, als Spielertrainer zu fungieren. Aber die personelle Situation ließ uns keine andere Möglichkeit.“

Von 2008 bis 2014 hinterließ der ehrgeizige Trainer auch bei der DJK Labbeck-Uedemerbruch seine Handschrift. 2010 führte er die Mannschaft in die Kreisliga A. Bei den beiden letzten Stationen, SSV Lüttingen (2014 bis 2015) und erneut SV Vynen-Marienbaum (2016 bis 2019), musste Haal erkennen, dass die Spielergeneration sich geändert hatte.

"Die Jungs sind nicht so ehrgeizig"

„Den Sport nehmen viele nicht mehr so ernst. Die Jungs sind nicht mehr so ehrgeizig mit Herz und Seele dabei. Es werden immer nur noch Forderungen gestellt, anstatt sich auf dem Platz durchzusetzen“, sagt der 58-Jährige. Bei seinen Trainerstationen konnte er immer durch harte und ehrliche Arbeit überzeugen. „Egal ob in Vynen-Marienbaum oder in Labbeck: Die Spieler sind nur wegen dem Spaß am Fußball da gewesen. Finanzielle Aspekte spielten keine Rolle.“

Aber auch neben dem Fußballplatz packte Thomas Haal mit an und ging voran. Unter anderem baute er das Vynener Vereinsheim mit auf. Aktuell übt er keine Trainertätigkeit aus. „Im Moment genieße ich die freie Zeit. Aber der Fußball spielt weiterhin eine große Rolle“, sagt er.

Dauerkarte bei Borussia Mönchengladbach

Haal ist Besitzer einer Dauerkarte von Borussia Mönchengladbach und unterstützt nun auch gern seinen Sohn Tim (31 Jahre), der beim 1. FC Kleve in der Oberliga spielt. Aber auch seine drei Töchter (37, 28 und 21 Jahre alt) und seine vier Enkelkinder halten ihn auf Trab. Vor allem die beiden Bambini-Kicker lassen ihn beim Fußball im Garten gern laufen. Ein Leben ohne Ball gibt es bei Thomas Haal eben nicht.