1. BV Mülheim II verliert bei Weseler-Abschied deutlich

Zum vorerst letzten Mal fand am Sonntag ein Spiel der 2. Badminton-Bundesliga in Wesel statt. Die Reserve des 1. BV Mülheim wollte beim Abschied den Spielverderber geben, unterlag letztlich aber deutlich mit 1:6. Der BV RW Wesel liegt nach seinem letzten Heimspiel auf Tabellenplatz eins.

„Wir entscheiden uns für die Jugend und gegen die Bundesliga-Zukunft“, erklärte der Teamkoordinator und 2. Vorsitzende der Weseler, Andreas Ruth.

René Rother hält Mülheims Fahne hoch

Die Mülheimer erwiesen sich derweil als gute Abschiedsgäste. René Rother gewann das erste Herreneinzel glatt in drei Sätzen – der einzige Erfolg für die BVM-Reserve. Während sich Martin Kretzschmar und Julia Meyer im gemischten Doppel sowie Kretzschmar an der Seite von Marvin Datko im ersten Herrendoppel je in fünf Sätzen geschlagen geben mussten, gingen die weiteren Partien jeweils glatt in drei Durchgängen an die Gastgeber vom Niederrhein.

Die Mülheimer belegen somit den sechsten Platz und schließen die Saison mit einem Auswärtsspiel beim STC BW Solingen am 15. März ab. Einen Tag zuvor steht das letzte Heimspiel der Saison gegen die Reserve des 1. BC Beuel auf dem Programm.