Mülheim. Fünf Wochen lang pausierte die 2. Bundesliga im Badminton, nun beginnt die Rückrunde für den 1. BV Mülheim II mit zwei Heimspielen am Wochenende.

1. BV Mülheim II will Siege aus der Vorrunde wiederholen

Nach fünf spielfreien Wochenenden beginnt kurz vor Weihnachten die Rückrunde in der 2. Badminton-Bundesliga. Für die zweite Mannschaft des 1. BV Mülheim stehen am Wochenende zwei Heimspiele im Leistungszentrum an der Südstraße auf dem Programm.

Die Mülheimer haben die erste Halbserie mit einer knapp positiven Bilanz beendet. Fünf Siege stehen vier Niederlagen gegenüber. Macht in der Zwischenabrechnung Platz sechs unter zehn Teams im Unterhaus.

Zwei 4:3-Erfolge in den beiden Hinspielen

Am Samstag, 14. Uhr gastiert die auf Rang drei stehende Reserve des TV Refrath in Mülheim, am Sonntag, 11 Uhr, der Horner TV aus Hamburg, der auf Platz acht der Tabelle geführt wird. Beide Hinspiele endeten mit einem knappen 4:3-Sieg für den BVM II.

„Wir erwarten an beiden Tagen ausgeglichene Spiele auf hohem Niveau. Hoffentlich können wir die Ergebnisse aus den Hinspielen vor heimische Kulisse wiederholen“, so Teamkapitän Jonathan Rathke. Es wären weitere Schritte in Richtung Klassenerhalt.

Altenbeck gewann 12 von 14 Partien

Die statistisch betrachtet mit Abstand beste Spielerin der Mülheimer war in der Hinrunde Katharina Altenbeck. In 14 Partien, in denen sie allein oder in einem Doppel auf dem Feld stand, ging sie zwölfmal als Siegerin vom Platz. Eine positive Bilanz haben sonst nur Rene Rother (5/8), Judith Petrikowski (8/13) und Christopher Skrzeba (5/8).