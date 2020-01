1. FC Mülheim unterliegt Oberhausener Bezirksligisten

Kein guter Jahresauftakt für die Fußballer des 1. FC Mülheim: Nach der eher enttäuschenden Endrunde bei der Hallenstadtmeisterschaft verlor der A-Kreisligist auch sein erstes Testspiel beim allerdings eine Klasse höher spielenden Bezirksligisten Adler Osterfeld mit 2:3 (1:3).

Mülheim läuft frühem Rückstand hinterher

Schon nach sechs Minuten liefen die Löwen auf dem Kunstrasenplatz an der Siepenstraße einem Rückstand hinterher. Bis zur 23. Minute, ehe Thimo Warnke zum Ausgleich einnetzte. Die Pausenführung gehörte dennoch den Oberhausenern, die sich in Person von Sven Bugla und Marco Matuszzak sogar ein 3:1-Polster sicherten. Marcel Verschoth gelang in der zweiten Spielhälfte nur noch der Anschlusstreffer.

Am kommenden Wochenende ist der 1. FC Mülheim im doppelte Einsatz, empfängt erst den SV 06 Donsbrüggen aus Kleve, dann den SC Frintrop. Weitere Gegner sind der SC Buschhausen (25. Januar), Glück-Auf Sterkrade (29. Januar), der FC Frohlinde II (1. Februar), der SuS 21 Oberhausen (2. Februar), der VfR 08 Oberhausen (4. Februar) und Arminia Lirich II (9. Februar). Am 16. Februar geht die A-Liga weiter.