In der Rückrunde wird es bei mehreren Mülheimer Fußballmannschaften neue Gesichter geben – sowohl auf als auch neben dem Platz. Eine kurze Übersicht.

Bezirksliga

Mit einem neuen Trainerteam bestreitet Schlusslicht Rot-Weiß Mülheim die zweite Serie. Kim Rolinger (37) wird assistiert von Co-Trainer Tuna Tunceli (37) und Torwarttrainer Pierre Werminghaus (34).

Bei den Spielern hat RWM vor allem beim SV Heißen zugeschlagen. Neben Eugene Asamoah, Steven Tonski und Leon Beeke (wir berichteten) wechselt auch Sebastian van Ryn an die Bruchstraße. Zudem kommen Justin Ruhmann (Vogelheimer SV), Julian Heise (SpVgg Steele II) und Henrique Miguel Ferreira (Venlosche Boys).

Nicht mehr dabei sind Pablo Oliveira de Souza, Amin Jaber sowie Soner und Ilker Tabakoglu.

Spitzenreiter Mülheimer FC 97 verliert nach der Hinrunde lediglich Kerem Ergovanli an Rheinland Hamborn. Der Ergänzungsspieler kam auf nur vier Einsätze über 90 Minuten.

Kreisliga A

Der Mülheimer FC 97 II rüstet sich für den Abstiegskampf. Im Tor ersetzt Emre Özkan (SC 20 Oberhausen) Emre Kilic, der wegen eines Bandscheibenvorfalls aufhören muss. Im Sturm kehrt Muthanna Al Hishmawi zurück, der letztes Jahr 16 Treffer zum Aufstieg beisteuerte und danach bei Türkiyemspor Essen doch nicht zum Zug kam. Ein halbes Jahr vereinslos war Recep Tuna. Vor seiner langen Sperre spielte er zuletzt für Rot-Weiß Mülheim in der Bezirksliga.

Kreisliga B

Spitzenreiter Dümptener TV legt personell noch einmal nach. Bekanntester Neuzugang dürfte Giovanni Campanella sein, der vor vielen Jahren einmal für Union 09 in der Landesliga gespielt hat. In der Hinserie traf der mittlerweile 35-Jährige siebenmal für den A-Ligisten SV Duissern. Für das Mittelfeld verstärkte sich der DTV mit Daniel Litchfield von Blau-Weiß Mintard II, Dennis Schroer vom Mülheimer SV 07 II und Sefa Karakurt vom Duisburger FV 08 II. Neu in der Abwehr ist Alexander Friedrichs vom SC Fritnrop II.