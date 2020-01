Nicht rosig sieht es in der Handball-Bezirksliga weiterhin für die Reserve des HSV Dümpten aus. Sie stehen nach der jüngsten Niederlage gegen den HC Sterkrade 75 (21:29) weiter auf dem vorletzten Tabellenplatz.

„Wir sind aber auch als absolute Underdogs in die Partie gegangen“, sagte HSV-Trainer Sebastian Kreth. Denn Sterkrade ist der Tabellenzweite und hat in der Hinrunde erst drei Punkte abgegeben. Dafür sah es zwischenzeitlich gar nicht so schlecht aus für die Dümptener, die bis zur 45. den HC noch in Schlagdistanz hielten.

Duell auf Augenhöhe am Samstag

Dann aber führten individuelle Fehler dazu, dass das Ergebnis am Ende doch deutlicher ausfiel. Im nächsten Spiel dürfte mit der HSG Hamborn United (Platz 11) eher ein Gegner auf Augenhöhe kommen (Sa. 16.15 Uhr, Boverstraße).

Besser steht hingegen die zweite Mannschaft des VfR Saarn da, die sich im gesicherten Mittelfeld eingefunden haben (Platz acht). Am Wochenende haben die Saarner an der heimischen Holzstraße Tabellennachbar GSG Duisburg knapp geschlagen (29:27). Als nächstes treten sie bei der HSG Vennikel Rumeln-Kaldenhausen an (Sa, 17 Uhr).