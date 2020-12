Blau-Weiß Mintard verlängert mit Ex-RWE-Spieler Niklas Nett

Niklas Nett hat sich bei Blau-Weiß Mintard schon nach kurzer etabliert und sich nun entschieden seinen Vertrag in Mülheim um ein Jahr zu verlängern.

Mülheim Niklas Nett wechselte im Sommer von Arminia Klosterhardt zu Blau-Weiß Mintard. Der Jugendspieler von RW Essen hat sich etabliert - und bleibt.

Fußball-Landesligist Blau-Weiß Mintard nutzt die fußballfreie Zeit, um erste Weichen für die kommende Saison zu stellen.

Als erster hat Neuzugang Niklas Nett seine Zusage für eine zweite Spielzeit in der Aue gegeben.

In Mintard sofort in der Startelf etabliert

Der 19-Jährige kam im Sommer aus der A-Jugend von Arminia Klosterhardt. Zuvor hatte er fünf Jahre lang im Nachwuchs von Rot-Weiss Essen gespielt. In Mintard wurde er auf Anhieb Stammspieler auf der linken Außenbahn und überzeugte dort mit seinen Tempoläufen und scharfen Flanken.

Wurde er im ersten Saisonspiel noch eingewechselt, stand er in allen weiteren Partien der bislang so kurzen Spielzeit von Beginn an auf dem Platz. Davon fünfmal über die volle Distanz.

Nett ist auch außerhalb des Platzes ein Gewinn für Mintard

„Niklas hat sich vom ersten Tag an unheimlich auf gleich mehreren Ebenen aktiv in den Verein eingebracht“, freut sich der Sportliche Leiter Marco Guglielmi. Ob im Training und den Spielen oder auch abseits des Platzes – der 19-Jährige sei äußerst präsent.

Das bestätigt auch der Youngster selbst: "Ich fühle mich auf und neben dem Platz sehr wohl und willkommen. Ich habe noch einiges bei Mintard vor.“

„Sportlich und menschlich ist Niklas ein absoluter Gewinn für den Verein. Daher freuen wir uns sehr, dass er ein weiteres Jahr bei uns bleibt“, so Guglielmi.

